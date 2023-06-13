Bu sefer yatak odasında dans etti! Melis Sezen'den derin bacak dekoltesiyle ilginç hareketler

Sadakatsiz dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, Gülcemal dizisinde rol alıyor. Ünlü oyuncu hem kariyeriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Dizide Deva karakterine hayat veren Sezen son olarak yatak odasında ayna karşısına geçti.

Daha önce de evinde dans ettiği anları paylaşarak gündeme gelen güzel oyuncu bu sefer derin bacak dekoltesiyle ilginç anlara imza attı.

Birçok kez evinde dans ettiği anları paylaşan genç oyuncu yine adından söz ettirdi. Melis Sezen'e hayranlarından ise "Ne yapsan yakışıyor" yorumları geldi.

