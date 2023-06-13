MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu'nun sütyen-yelek kombini olay oldu! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti!

Hande Sarıoğlu'nun sütyen-yelek kombini olay oldu! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti!

13.06.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu her pozuyla hayranlarının dikkatini çekiyor. Daha önce göğüslerini yaptırdığını anlatan ve "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Sarıoğlu son kombiniyle yine hayranlarını mest etti.

Hande Sarıoğlu'nun sütyen-yelek kombini olay oldu! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti!

Spor spikerliği yaptığı dönem evinde oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyanın son dönem iddialı isimlerinden.

Maç tahminleri, dansları ve yayınlarıyla adından söz ettiren güzel spiker katıldığı bir davette iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Beyaz sütyen tarzı crop'u ve yelek pantolon takımıyla güzelliğini sergileyen Hande Sarıoğlu gecenin sonunda fiziğini sergilemek için ayna karşısına geçti.

Hande Sarıoğlu'nun tarzına beğeni yağarken akla daha önce söylediği sözler geldi.

1

Sezon finali eğlencesinde samimi anlar dikkat çekti Sezon finali eğlencesinde samimi anlar dikkat çekti

Daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını eğlencesinde samimi anlar dikkat çektiYalı Çapkını eğlencesinde samimi anlar dikkat çekti
Yeni boşanmışlardı! Bomba aşk iddiasıYeni boşanmışlardı! Bomba aşk iddiası
Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."
Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.