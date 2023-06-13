Hande Sarıoğlu'nun sütyen-yelek kombini olay oldu! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti!

Spor spikerliği yaptığı dönem evinde oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyanın son dönem iddialı isimlerinden.

Maç tahminleri, dansları ve yayınlarıyla adından söz ettiren güzel spiker katıldığı bir davette iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Beyaz sütyen tarzı crop'u ve yelek pantolon takımıyla güzelliğini sergileyen Hande Sarıoğlu gecenin sonunda fiziğini sergilemek için ayna karşısına geçti.

Hande Sarıoğlu'nun tarzına beğeni yağarken akla daha önce söylediği sözler geldi.

Daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.



