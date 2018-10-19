Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

Bu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar

Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

1 / 7 Sağlıklı bir hayat için bunları öğrenmemiz şart US FDA, risk gurubundaki bu yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

2 / 7 Yer fıstığı Yer fıstığı besin alerjilerine bağlı ölümlerin başında yer fıstığa alerjisi olanlardan kaynaklanıyor. Time'ın haberine göre 1997 ile 2002 yılları arasında, çocuklarda, yer fıstığı alerjisinin görülme sıklığı iki katına çıktı.

3 / 7 Sosis Sosis, yapılan araştırmalara göre, çocuklarda boğulma tehlikesi arz ediyor. 10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmaların yüzde yirmisi sosisler yüzünden meydana geliyor.

4 / 7 Ton balığı Ton Balığı Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan Ton Balığı da risk grubuna dahil. Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

5 / 7 Mantar Kendi bahçenizde dahi bulabileceğiniz bazı mantarlar halüsinatif etki yaratırken, bazıları ölüme kadar giden çok daha ciddi zararlar teşkil edebiliyor. Güvenli olduğuna emin olmadığımız mantarları tüketmemek gerekiyor.

6 / 7 Yumurta Yumurta, pek çok insanın temel besin maddelerinden biridir. Ancak, Health.Com'a göre, Salmonella salgınlarının büyük bir kısmı yumurta tüketimiyle ilişkili. Yumurtların içinde üreyebilen bu zararlı bakteri, doğru tüketilmeyen yumurtalar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor. Bu yüzden yumurtaları iyi pişirmek ve buzdolabında muhafaza etmek gerekiyor. Çiğ yumurta içeren mamulleri tüketmemek de alınabilecek önlemlerden. Çiğ yumurtanın yanısıra bozuk yumurta da hastalıklara hatta ölüme sebep olan bakterilerin vücuda girmesine yol açıyor. Bazı bozuk yumurtalar renk ve koku olarak kendini belli ederken bazılarını anlamak imkansız gibi görünüyor. Bir yumurtanın taze olup olmadığını nasıl anlarız? Bozuk yumurtayı öğrenmenin püf noktası olarak bir bardak su kullanabiliriz. Yumurtayı bardağa koyduğunuzda eğer bardağın dibine batarsa taze yumurta, batmazsa bayat yumurta demektir. İşte bu kadar kolay bir testle kafanızdaki sorunu çözmüş olabilirsiniz.