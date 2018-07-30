Bu sıcaklara en çok o yakışır: Birbirinden doğal 5 buzlu çay tarifi

Klasiklerden vazgeçmeyenler için güzel bir seçim olacağını düşünüyoruz. Hem yapması pratik hem de tüm malzemeler ulaşılabilir. Geriye sadece yudumlamak kalıyor :) Tarif için tıklayın.
Çilek, karanfil ve limonun harika uyumunu her bir yudumda hissedeceksiniz. Tatlı gibi ama ekşi gibi de :) Tarifin detayları için tıklayın.
Diğer soğuk çaylardan farklı olarak bu çay yağ yakımına destek olacak çünkü siyah çay yerine yeşil çay ile demleniyor. Detayları için tıklayın.
Klasik limonlu çaydan sonra en çok aranan lezzet şeftalili soğuk çaydır. Bu lezzetten de mahrum kalmayalım istedik, adım adım mutfağa ilerledik... Detayları için tıklayın.
Bu tarifleri kışın çok arayacağınız. En iyisi elimizi hızlı tutup bol bol demlemek :) Detayları için tıklayın.
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