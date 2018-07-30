YEMEK

Bu sıcaklara en çok o yakışır: Birbirinden doğal 5 buzlu çay tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

Kavuran sıcaklara inat en tatlı, en soğuk ve en leziz çözümler bizde! Bu buzlu çaylar bağımlılık yapar, haberiniz olsun :)

Bu sıcaklara en çok o yakışır: Birbirinden doğal 5 buzlu çay tarifi

Limonlu soğuk çay

iStock-174839915

Klasiklerden vazgeçmeyenler için güzel bir seçim olacağını düşünüyoruz. Hem yapması pratik hem de tüm malzemeler ulaşılabilir. Geriye sadece yudumlamak kalıyor :) Tarif için tıklayın.

Çilekli soğuk çay

iStock-518367486

Çilek, karanfil ve limonun harika uyumunu her bir yudumda hissedeceksiniz. Tatlı gibi ama ekşi gibi de :) Tarifin detayları için tıklayın.

Naneli zencefilli soğuk çay

iStock-663541738

Diğer soğuk çaylardan farklı olarak bu çay yağ yakımına destek olacak çünkü siyah çay yerine yeşil çay ile demleniyor. Detayları için tıklayın.

Şeftalili soğuk çay

iStock-530186732

Klasik limonlu çaydan sonra en çok aranan lezzet şeftalili soğuk çaydır. Bu lezzetten de mahrum kalmayalım istedik, adım adım mutfağa ilerledik... Detayları için tıklayın.

Vanilyalı buzlu çay

iStock-831645224

Bu tarifleri kışın çok arayacağınız. En iyisi elimizi hızlı tutup bol bol demlemek :) Detayları için tıklayın.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şeftali soğuk çay ev yapımı soğuk çay buzlu Çay

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

Sucuklu kaşarlı tosttan sıkılanlara özel tadıyla efsaneler yaratan tost tarifleri

Sucuklu kaşarlı tosttan sıkılanlara özel tadıyla efsaneler yaratan tost tarifleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sucuklu kaşarlı tosttan sıkılanlara özel tadıyla efsaneler yaratan tost tarifleri

Sucuklu kaşarlı tosttan sıkılanlara özel tadıyla efsaneler yaratan tost tarifleri

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

Her sabah balla karıştırıp içtiği zencefil öldürüyordu!

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

Ona hak ettiği değeri verin! Her gün avokado yediğimizde vücudumuzda oluşacak değişiklikler

Ona hak ettiği değeri verin! Her gün avokado yediğimizde vücudumuzda oluşacak değişiklikler

Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralları

Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.