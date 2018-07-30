Bu sıcaklara en çok o yakışır: Birbirinden doğal 5 buzlu çay tarifi

Limonlu soğuk çay

Klasiklerden vazgeçmeyenler için güzel bir seçim olacağını düşünüyoruz. Hem yapması pratik hem de tüm malzemeler ulaşılabilir. Geriye sadece yudumlamak kalıyor :) Tarif için tıklayın.

Çilekli soğuk çay

Çilek, karanfil ve limonun harika uyumunu her bir yudumda hissedeceksiniz. Tatlı gibi ama ekşi gibi de :) Tarifin detayları için tıklayın.

Naneli zencefilli soğuk çay

Diğer soğuk çaylardan farklı olarak bu çay yağ yakımına destek olacak çünkü siyah çay yerine yeşil çay ile demleniyor. Detayları için tıklayın.

Şeftalili soğuk çay

Klasik limonlu çaydan sonra en çok aranan lezzet şeftalili soğuk çaydır. Bu lezzetten de mahrum kalmayalım istedik, adım adım mutfağa ilerledik... Detayları için tıklayın.

Vanilyalı buzlu çay

Bu tarifleri kışın çok arayacağınız. En iyisi elimizi hızlı tutup bol bol demlemek :) Detayları için tıklayın.