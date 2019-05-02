Bu sulardan biri sağlığımızı tehlikeye atıyor!

En önemli hayat kaynaklarımızdan biri olan suyun sağlığımıza olan faydaları sayısız! Ancak faydalarından yararlanmak için içilen suyun sıcaklığını/soğukluğuna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yaz aylarında kana kana içtiğimiz soğuk su, bizlere faydadan ziyade zarar veriyor.

Yapılan araştırmalar, sabah uyanır uyanmaz içilen ılık suyun sağlığımıza olan etkilerini ortaya koydu. Uzmanlara göre, güne maksimum verimle başlamak istiyorsanız güne ılık su içerek başlamalısınız. Ilı su içerek güne başladığınızda;

Bağırsaklar daha iyi çalışır

Aç karna ılık su içmek, kolonu hızlandırdığı için bağırsakların da çok daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bu etkisinin yanı sıra gün içinde tüketilen besinlerin vücut tarafından daha hızlı emilmesini sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırır

Ilık su tüketildiğinde kan hücrelerin dolaşımının yükseldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Boğaz ağrısına iyi gelir

Sabah uyandığınızda ılık su içerseniz, boğaz ağrısını ve tahrişini azaltabilirsiniz. Yutkunmakta zorluk çekiyor ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız muhakkak güne ılık su ile başlayın.