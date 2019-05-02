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Bu sulardan biri sağlığımızı tehlikeye atıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde buzdolabına su koymaya da başlayacağız yavaştan... Ancak yapılan araştırmalar bizi suyun sıcaklığı noktasında ciddi anlamda uyarıyor.

Bu sulardan biri sağlığımızı tehlikeye atıyor!

En önemli hayat kaynaklarımızdan biri olan suyun sağlığımıza olan faydaları sayısız! Ancak faydalarından yararlanmak için içilen suyun sıcaklığını/soğukluğuna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yaz aylarında kana kana içtiğimiz soğuk su, bizlere faydadan ziyade zarar veriyor.

Yapılan araştırmalar, sabah uyanır uyanmaz içilen ılık suyun sağlığımıza olan etkilerini ortaya koydu. Uzmanlara göre, güne maksimum verimle başlamak istiyorsanız güne ılık su içerek başlamalısınız. Ilı su içerek güne başladığınızda;

Bağırsaklar daha iyi çalışır
Aç karna ılık su içmek, kolonu hızlandırdığı için bağırsakların da çok daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bu etkisinin yanı sıra gün içinde tüketilen besinlerin vücut tarafından daha hızlı emilmesini sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırır
Ilık su tüketildiğinde kan hücrelerin dolaşımının yükseldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Boğaz ağrısına iyi gelir
Sabah uyandığınızda ılık su içerseniz, boğaz ağrısını ve tahrişini azaltabilirsiniz. Yutkunmakta zorluk çekiyor ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız muhakkak güne ılık su ile başlayın.

Yağ yakımına yardımcı olur
Aç karna ılık su içerseniz, gün içinde iştahınızın azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Ancak bunun için düzenli ılık su içmek önemlidir. Aşırı kilolu kadınlar arasında gerçekleşen bir çalışmada, ılık su tüketen kadınların kiloların, iştahlarında ve vücut kitle indekslerinde azalma olduğu ortaya çıkmıştır. Denemekten zarar gelmez, en nihayetinde su :)

Neden soğuk su içmemeliyiz?

soğuk
Kandaki yağları katılaştırır, yiyeceklerin sindirilmesi için vücut çok daha fazla çalışır.
Kan damarlarının büzüşmesine neden olur.
Sindirimin yavaşlamasına neden olur.
Soğuk su vücudu ısı için kullandığı enerjiyi artırmak için zorlar, bu da su kaybına neden olur.
Özellikle çok soğuk su içmek nabzı yükseltir, tansiyon dengesini bozabilir.
Göğüs ağrısı ve kalp spazmını tetikleyebilir.

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sıcak su soğuk su zararlı mı

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