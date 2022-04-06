Bu taç atışını 2 milyondan fazla kişi izledi! Paylaşım rekoru kırıyor...

Sosyal medya futbola şekil vermeye devam ediyor. Normalde en fazla 200 kişinin izleyeceği bir maç, milyonlara erişti... Hollanda Ligi'nin en alt kategorilerinde oynanan bir müsabakada yaşanan olay sosyal medyada gündem olmayı başardı.

FUTBOLDA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Defans oyuncusu kazandıkları taç atışını kendi yarı alanlarından rakip kaleciye kadar fırlatınca seyirciler bile şaşkınlık yaşadı. Müthiş bir güç kullanarak topu inanılmaz bir mesafeye gönderen futbolcunun o anları 2 milyondan fazla izlendi.



