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  4. Bu taç atışını 2 milyondan fazla kişi izledi! Paylaşım rekoru kırıyor...

Bu taç atışını 2 milyondan fazla kişi izledi! Paylaşım rekoru kırıyor...

06.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya bu taç atışını konuşuyor... Hollanda Ligi'nin alt kategorilerinde oynanan bir müsabakada defans oyuncusunun kullandığı taç atışı sosyal medyada gündem oldu. Kendi yarı sahasından kullandığı taç atışını, rakip kalecinin önüne kadar yollayan oyuncu sosyal medya platformlarında paylaşım rekoru kırıyor. Kısa süre içinde 2 milyondan fazla izlenen o anlar, Türkiye'de de gündem olmayı başardı.

Sosyal medya futbola şekil vermeye devam ediyor. Normalde en fazla 200 kişinin izleyeceği bir maç, milyonlara erişti... Hollanda Ligi'nin en alt kategorilerinde oynanan bir müsabakada yaşanan olay sosyal medyada gündem olmayı başardı.

FUTBOLDA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

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Defans oyuncusu kazandıkları taç atışını kendi yarı alanlarından rakip kaleciye kadar fırlatınca seyirciler bile şaşkınlık yaşadı. Müthiş bir güç kullanarak topu inanılmaz bir mesafeye gönderen futbolcunun o anları 2 milyondan fazla izlendi.


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