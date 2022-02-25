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Bu tarif Türk kahvesi tutkunlarına gelsin! Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışına mutlaka bakmalısınız!

24.02.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insanın vazgeçemediği içecekler arasında yer alan Türk kahvesi, genellikle yanında bir lokum veya çikolata ile birlikte sıcak olarak tüketiliyor. Oysaki sıcak havalarda serinlemek için de Türk kahvesi kullanabilirsiniz. Gelin, hem yağ yakan hem iç ferahlatan buzlu Türk kahvesi tarifine bir göz atalım!

Bu tarif Türk kahvesi tutkunlarına gelsin! Yağ yakıcı özelliği olan buzlu Türk kahvesinin yapılışına mutlaka bakmalısınız!

"Türk kahvesi hiç soğuk içilir mi?" demeyin. Buzlu Türk kahvesine bayılacaksınız. Üstelik bu kahve süt ile hazırlandığından sizi tok tutacak, tarçın ise iştahınızın kapanmasını sağlayarak kilo vermenize yardımcı olacak. Bu benzersiz lezzeti denemeden geçmeyin!

BUZLU TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI

Birkaç malzemeyle kolayca hazırlanan buzlu Türk kahvesinin yağ yakıcı özelliği dışında daha birçok faydası bulunuyor.

  • Mide duvarını güçlendirerek olası mide problemlerinin önüne geçer.

  • Kalp ve damar sağlığını koruyarak kötü kolesterolü düşürür.

  • Kahvenin etkin maddesi olan kafein, zihni açarak hafızayı güçlendirir.

  • Şeker hastalığı riskini azaltır.

  • Düzenli tüketildiğinde yorgunluk ve stresi alır.

  • Vücut ısısını dengeler ve metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

  • Süt ve tarçın içerdiği için tok tutar. Ayrıca yemek yeme isteğini bastırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Bu kadar faydası bulunan bir içeceği hazırlamanın zor olacağını düşünmeyin, aksine oldukça kolay! Mutfağınızda bulunan malzemelerle buzlu kahvenizi hızlıca hazırlayabilir, sıcak yaz günlerinde misafirlerinize güzel bir ikram sunabilirsiniz.

BUZLU TÜRK KAHVESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 ml süt

  • 2 çorba kaşığı tepeleme Türk kahvesi

  • 1 çorba kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1-2 çorba kaşığı bal

  • 5-6 adet buz

HAZIRLANIŞI

  • 1 çay bardağı sütü cezveye koyun. Ardından Türk kahvesi, kakao ve tarçını ekleyip karıştırın.

  • İçinde süt ve kakao olduğundan dibinin tutmaması için kabarana kadar kısık ateşte ve karıştırarak pişirin.

  • Yoğun kıvam alıp iyice kabarınca ocaktan alın ve büyük bir kabın içine boşaltın.

  • Kalan 1 çay bardağı sütü bu kahve karışımına yavaş yavaş dökün, bir yandan da karıştırın.

  • Damak zevkinize göre 1 ya da 2 çorba kaşığı bal ilave edip karıştırın. Bal yoksa toz şeker de kullanabilirsiniz.

  • Son olarak yapmanız gereken şey ise bu lezzetli karışımı buz dolu bardaklara paylaştırıp afiyetle içmek!


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