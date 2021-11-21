Bu tarifi kaçırmayın! İşte kahvaltılarınızı şenlendirecek tavada enfes tost tarifi

Sabahları işe veya okula gitme telaşında uzun uzun kahvaltılar yapmaya vakit bulamıyorsanız güzel bir tost, güne daha iyi başlamanıza yardımcı olabilir. Ancak ''Evimde tost makinem yok.'' ya da ''Tost makinem bozuldu.'' diyorsanız makine kullanmadan da enfes tostlar hazırlamak mümkün. Karşınızda malzemeleri ve püf noktalarıyla tavada enfes tost tarifi...
MALZEMELER
4 dilim tost ekmeği
4 dilim kaşar peyniri
1 adet yumurta
2 dilim salam
Yarım çay bardağı süt
Yarım yemek kaşığı tereyağı veya margarin
2-3 bağ ince kıyılmış maydanoz (isteğe göre)
Kırmızı pul biber (isteğe göre)
Püf Noktası: Tost ekmeği yerine beyaz veya kepekli ekmek de kullanabilirsiniz.
Püf Noktası: Salam yerine sucuk ve sosis gibi malzemeler de kullanabilirsiniz.
HAZIRLANIŞI
2 dilim tost ekmeğini alın ve üzerlerine 2 dilim kaşar peyniri 2 dilim de salam koyun.
Sonrasında diğer tost ekmekleriyle üstlerini kapatın.
Kaşar peynirlerinin tavada kolayca eriyebilmesi için ince ince dilimlemeye dikkat edin. Bu noktada isterseniz dilimli tost peyniri de kullanabilirsiniz.
Bir kabın içine yumurtayı kırın ve üzerine süt, istediğiniz miktarda pul biber, karabiber ve maydanoz ekleyip çırpın.
Tostlarınızın her tarafını bu karışımla ıslatın. Kaşık kullanarak karışımın tost ekmeklerinin her yerine yayılmasına özen gösterin.
Yanmaz tavayı ocağa alın ve içine tereyağı veya margarin ekleyerek eritin.
Daha sonra tostları tavaya alarak 1'er dakika boyunca altı ve üstü kızarana kadar pişirin.
Pişirme esnasında tostları çevirirken tavaya tereyağı ya da margarin ilave ederek her iki tarafının da eşit bir şekilde pişmesini ve dışının çıtır çıtır, içinin yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz.
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