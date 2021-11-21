Bu tarifi kaçırmayın! İşte kahvaltılarınızı şenlendirecek tavada enfes tost tarifi

Sabahları işe veya okula gitme telaşında uzun uzun kahvaltılar yapmaya vakit bulamıyorsanız güzel bir tost, güne daha iyi başlamanıza yardımcı olabilir. Ancak ''Evimde tost makinem yok.'' ya da ''Tost makinem bozuldu.'' diyorsanız makine kullanmadan da enfes tostlar hazırlamak mümkün. Karşınızda malzemeleri ve püf noktalarıyla tavada enfes tost tarifi...

TAVADA ENFES TOST TARİFİ

MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği

4 dilim kaşar peyniri

1 adet yumurta

2 dilim salam

Yarım çay bardağı süt

Yarım yemek kaşığı tereyağı veya margarin

2-3 bağ ince kıyılmış maydanoz (isteğe göre)

Kırmızı pul biber (isteğe göre)

Karabiber (isteğe göre)

Püf Noktası: Tost ekmeği yerine beyaz veya kepekli ekmek de kullanabilirsiniz.

Püf Noktası: Salam yerine sucuk ve sosis gibi malzemeler de kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI