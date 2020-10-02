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Bu Tarz Benim şampiyonu Nurcan Şencan’ın şaşırtan değişimi!

02.10.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Bu Tarz Benim şampiyonu Nurcan Şencan’ın şaşırtan değişimi!

Bir dönemin fenomen moda yarışması Bu Tarz Benim yarışmacılarından Nurcan Şencan’ın değişimi görenlere pes dedirtti. İşte sevilen yarışmacının yıllara meydan okuyan değişimi...

Show TV ekranlarında gelen Bu Tarz Benim yarışması konsepti ve jüri koltuğundaki isimlerle yayınladığı döneme damga vurmayı başarmıştı. Show TV’den sonra İşte Benim Stilim adıyla TV 8’de yayınlanmaya başlayan moda programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. İkiz kardeşlerden Nurcan Şencan’ın değişimi görenlere ‘yok artık’ dedirtti.

nurcan şencan

Fenomen yarışmanın şampiyonu Nurcan Şencan’ın eski halinden eser kalmadı. Yarışmada balık etli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Nurcan Şencan’ın verdiği kilolar gündeme geldi.

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Hayatında spora ağırlık veren eski yarışmacının verdiği kilolardan sonra yüz hatlarında değişiklik meydana geldi.

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Günden güne değişen Nurcan Şencan yarışmada kullandığı koyu renk saçlarını sarıya boyatarak uzatmayı da tercih etti.

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Takipçilerinin sık sık ‘bu sen misin’ sorusuna maruz kalan Nurcan Şencan’ın çok sayıda estetik operasyon geçirdiği de iddia edildi.

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Nurcan Şencan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam etti.

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