Bu teklife hayır denmez! Her gün 1 adet yiyene 300 dolar verilecek
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
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06.09.2018 10:30 | Son Güncelleme
Şu zamana kadar duyduğum en güzel teklif olsa gerek :)
California'da her gün 1 adet avokado yemeniz için para ödüyorlar arkadaşlar!
Loma Linda, Penn State ve Tufts Üniversitelerindeki araştırmacılar, bilimsel bir araştırma için 6 ay boyunca her gün avokado tüketecek insanları arıyorlar.
Avokadonun kilo verme ile ilişkisini ortaya koymak isteyen Loma Linda Üniversitesi, 1000 gönüllü arıyor. Araştırmacıların avokado hakkında bazı şüpheleri mevcut.
Tüm meyveler içinde en yüksek yağ oranına sahip olan avokadonun göbek yağlarını eritme konusunu 'mantıksız' buluyorlar.
Araştırmacıların yapacağı gözlem için 25 yaşın üzerinde olmak ve bel kalınlığının 88 ile 101 cm arasındaki ölçüde bulunması gerekiyor. Hamileler bu araştırmanın konusu olamıyor.
Gönüllü olmayı kabul edenlere ise araştırmanın sonunda tam 300 dolar veriliyor. Tüm şartları karşaılayan ve avokado seven biri varsa gerçekten bu araştırma ona ödül olacak nitelikte :)
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