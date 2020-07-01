Bu telefon aksesuarları hayatı kolaylaştırıyor! İşte en çok kullanılan aparatlar...

Akıllı telefon aksesuar sektörü aşırı geniş. Ama tabii ki tüm ürünler aynı fonksiyonellikte değil. Bazı aksesuarlar gerçekten işimizi çok kolaylaştırırken bazıları bir iki kullanımdan sonra kenar atılıyor ve unutuluyor. Bu da boşa giden para demek oluyor. Biz sizler için çoğu kişi tarafından tercih edilen kullanışlı aksesuarları bir araya getirdik. Siz de bu yazımızı inceleyerek kendinize uygun olabilecek ürünlere karar verebilirsiniz.

EN TEMELİ: BLUETOOTH KULAKLIK

Artık kablolu kulaklık devri yavaş yavaş kapanıyor. Önceden kulağa takılan büyük ve garip bluetooth ürünleri vardı. Artık daha küçük kulaklıklar görebiliyoruz.

Son dönemde en çok Apple'ın Airpods'larına benzer ürünler tercih ediliyor. Farklı markalar aynı tipte kulaklıklar üreterek piyasaya sunuyor. Siz de bütçenize uygun bir tanesini tercih edebilirsiniz.

Sesi çok daha profesyonel veren bluetooth kulaklıklar da var. Önceden çoğunlukla oyun kulaklığı olarak bilinen ürünler artık günlük yaşamda da sık sık karşımıza çıkıyor. İyi markaların ürünleri dışarıya ses vermediği için toplu taşıma gibi alanlarda da çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.