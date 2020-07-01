Bu telefon aksesuarları hayatı kolaylaştırıyor! İşte en çok kullanılan aparatlar...

Akıllı telefon aksesuar sektörü aşırı geniş. Ama tabii ki tüm ürünler aynı fonksiyonellikte değil. Bazı aksesuarlar gerçekten işimizi çok kolaylaştırırken bazıları bir iki kullanımdan sonra kenar atılıyor ve unutuluyor. Bu da boşa giden para demek oluyor. Biz sizler için çoğu kişi tarafından tercih edilen kullanışlı aksesuarları bir araya getirdik. Siz de bu yazımızı inceleyerek kendinize uygun olabilecek ürünlere karar verebilirsiniz.
Artık kablolu kulaklık devri yavaş yavaş kapanıyor. Önceden kulağa takılan büyük ve garip bluetooth ürünleri vardı. Artık daha küçük kulaklıklar görebiliyoruz.
Son dönemde en çok Apple'ın Airpods'larına benzer ürünler tercih ediliyor. Farklı markalar aynı tipte kulaklıklar üreterek piyasaya sunuyor. Siz de bütçenize uygun bir tanesini tercih edebilirsiniz.
Sesi çok daha profesyonel veren bluetooth kulaklıklar da var. Önceden çoğunlukla oyun kulaklığı olarak bilinen ürünler artık günlük yaşamda da sık sık karşımıza çıkıyor. İyi markaların ürünleri dışarıya ses vermediği için toplu taşıma gibi alanlarda da çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.
Parkta, bahçede veya sahilde mutlaka bluetooth hoparlörlerle karşılaşmışsınızdır.
Telefona bağlanan bu cihazlar dışarıya müzik yayını yapmak isteyenler tarafından çok tercih ediliyor.
Bluetooth hoparlörler oldukça çeşitli. Minik bir kutuyu andıran ürünler de var, daha büyük formlu cihazlar da... Hatta isterseniz amfi gücünde bluetooth hoparlör bile bulabilirsiniz. Burada önemli olan sizin ihtiyaçlarınız.
Sürekli şarjım olsun ama kablo taşımak istemiyorum diyorsanız kablosuz şarj üniteleri tam size göre.
Bu cihazlar da şarjla çalışıyor ama en azından telefondan daha uzun süre gidiyor. Evde şarjını doldurduğunuz kablosuz ürünle telefonunuzu dilediğiniz zaman şarj edebilirsiniz.
Bu ürünler genelde küçük bir yuvarlak ya da kare şeklinde oluyor. Yani çantada rahatlıkla taşınabiliyor.
Neredeyse herkeste bir tane olan selfie çubuğu telefonların ayrılmaz parçası haline geldi.
Bu ürünler ile kol mesafesini uzatarak daha rahat selfie çekebilirsiniz.
Tripod da çok kullanılıyor. Kumandayla çalışan bu ürünlere takılan telefonlarla uzaktan çekim yapılabiliyor.
Son zamanlarda telefon tutacakları da çok moda oldu.
Bu tutacakları telefonun arkasına yapıştırarak kullanıyorsunuz.
İki taraftan yapışan tutacakla telefonu düşey bir yüzeye sabitleyebiliyor ya da dilediğiniz bir yere asabiliyorsunuz.
Ayrıca masada hafif yatay durmasını sağlayarak dilediğiniz gibi dizi, film izleyebiliyorsunuz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum