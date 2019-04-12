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Bu telefon hepsinden farklı! Rekabet kızışacak...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 09:19 | Son Güncelleme

Samsung'un Galaxy Fold'u duyurmasıyla ilk kez tanık olduğumuz ekranı katlanabilen telefonlara, Huawei kendi ürünü Huawei Mate X ile karşılık vermiş ve bu iki cihaz Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkmıştı. Ekranları ortadan ikiye katlanabilen bu telefonların maliyeti yüksek olduğu için de fiyatları 2000 dolardan başlıyor.

Bu telefon hepsinden farklı! Rekabet kızışacak...

Teknoloji üreticilerinden Sharp da ekranı katlanan telefon pazarına katılmaya hazırlanıyor. Ancak bu telefonu Samsung ve Huawei'nin duyurduğu modellerden bir farkı var. Galaxy Fold ve Huawei Mate X kitap gibi katlanırken, Sharp'ın henüz prototip aşamasında olan telefonu ise dikey olarak katlanıyor.

6.18 inç'lik bir ekrana sahip olan ve bu sayede 1440x3040 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Ekranı 300 bin kez katlanabilen Sharp'ın bu yeni prototip telefonuyla birlikte esnek ekranlı cihazlar arasındaki savaş daha da kızışacak gibi görünüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Fold huawei

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