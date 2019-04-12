Bu telefon hepsinden farklı! Rekabet kızışacak...

Teknoloji üreticilerinden Sharp da ekranı katlanan telefon pazarına katılmaya hazırlanıyor. Ancak bu telefonu Samsung ve Huawei'nin duyurduğu modellerden bir farkı var. Galaxy Fold ve Huawei Mate X kitap gibi katlanırken, Sharp'ın henüz prototip aşamasında olan telefonu ise dikey olarak katlanıyor.
6.18 inç'lik bir ekrana sahip olan ve bu sayede 1440x3040 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Ekranı 300 bin kez katlanabilen Sharp'ın bu yeni prototip telefonuyla birlikte esnek ekranlı cihazlar arasındaki savaş daha da kızışacak gibi görünüyor.
Kaynak: DHA
İç çamaşırından tutun, sperme kadar...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Katil sizsiniz! Kanıt ise sizin itiraflarınız! Nasıl mı?
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum