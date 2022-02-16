Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz! Beşiktaş taraftarının sevgilisiydi Fenerbahçe atağa geçti

Bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Daha önce Beşiktaş formaları giymiş Tolgay Arslan, Jose Sosa gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü Anderson Talisca'ya dikti. Talisca için tüm şartlar zorlanacak!

BU TRANSFER ÇALIMI TARİHE GEÇER! FENERBAHÇE...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın başına Alman teknik direktör Löw'ü getirmek istiyor. Löw ile Fenerbahçe arasındaki pazarlıklar artık son aşamada. Sarı lacivertliler Anderson Talisca transferini de bitirip önümüzdeki sezon şampiyonluğa koşmak istiyor.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA LİGDE 27 GOL ATTI

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kariyerinde Bahia, Beşiktaş, Benfica, GZ Evergrande ve Al-Nassr gibi takımlarda forma giydi. Talisca, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 55 maça çıktı. 27 kez gol sevinci yaşayan Talisca, 9 kez de asist yaptı. Talisca'nın Şampiyonlar Ligi'nde de 8 golü var.

Suudi basını, Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp, Siyah-beyazlıların Anderson Talisca için yaptığı baskıyı aktardı.

Son döneminde Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca'nın son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşadığı kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasının da Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı. (AKŞAM)



