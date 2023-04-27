Bu transfer çok konuşulur! Çağlar Söyüncü meğer ocak ayında imzalamış... İşte yeni takımı

2018 yılında Alman ekibi Freiburg'dan Leicester City'nin yolunu tutan 26 yaşındaki milli yıldız Çağlar Söyüncü için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu için eski teknik direktör Rodgers form düşüklüğü sebebiyle oynatmadığını belirtse de milli oyuncumuzun sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaması nedeniyle kadro dışı kaldığı konuşuluyordu.

RODGERS GİDİNCE SÜRE BULDU

Oynamamasına rağmen geçtiğimiz sezonlardaki performansı nedeniye Avrupa devlerini peşine takan 26 yaşındaki oyuncu, Brendan Rodgers'la yolların ayrılması sonrasında süre bulmaya başladı. Premier Lig'deki son 3 maçta 90 dakika sahada kalan tecrübeli stoper için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Meğer ocakta imzalamış! İşte Çağlar'ın yeni takımı

4 YILLIK SÖZLEŞME

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Başarılı oyuncu ocak ayında İspanyol ekibi Atletico Madrid'le anlaşmaya vardı. Milli stoperin Madrid temsilcisinin futbolcusu olduğunu duyuran Romano, Çağlar'ın Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşmeye imza dahi attığını belirtti.





