Bu transfer çok konuşulur... Galatasaray'dan Luis Suarez'e teklif!

Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha forvete gelebilir... Falcao transferinde olduğu gibi imkansızı zorlamak isteyen Galatasaraylı yetkililer dünyanın en iyi forvetleri arasında yer alan Luis Suarez ile görüşme yaptığı öğrenildi. 30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.

GALATASARAY OLMAZSA BREZİLYA

Corinthians’ın kadrosuna katmak istediği Luiz Suarez’le Galatasaray da bir görüşme yaptı. Önceliğini Avrupa’da kalmaya veren Uruguaylı golcü eğer Gatasaray ile anlaşamazsa Brezilya Ligi’ne gidecek.

SIMEONE İLE ARASINDA SORUN VAR

Atletico Madrid formasıyla Lia Liga’da 18 maçta 7 gol, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maçta 1 gol atmasına rağmen Luis Suarez’in keyfi yok. Çünkü teknik direktör Diego Simeone ile arasında sorun var. Bu yüzden devre arasında ayrılmak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Atletico yönetimi Luis Suarez için bonservis bedeli istemiyor. Ancak Suarez’in yıllık maaşı 6 milyon Euro. Eğer sezon sonuna kadar Galatasaray’a gelecek olursa kulübün kasasından 3 milyon Euro çıkması gerekecek.



