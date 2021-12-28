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Bu transfer çok konuşulur... Galatasaray'dan Luis Suarez'e teklif!

28.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı taraftarları çok heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Luis Suarez için Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu yazıldı. 34 yaşındaki Uruguaylı golcünün de bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Bu transfer çok konuşulur... Galatasaray'dan Luis Suarez'e teklif!
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha forvete gelebilir... Falcao transferinde olduğu gibi imkansızı zorlamak isteyen Galatasaraylı yetkililer dünyanın en iyi forvetleri arasında yer alan Luis Suarez ile görüşme yaptığı öğrenildi. 30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.

GALATASARAY OLMAZSA BREZİLYA

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Corinthians’ın kadrosuna katmak istediği Luiz Suarez’le Galatasaray da bir görüşme yaptı. Önceliğini Avrupa’da kalmaya veren Uruguaylı golcü eğer Gatasaray ile anlaşamazsa Brezilya Ligi’ne gidecek.

SIMEONE İLE ARASINDA SORUN VAR

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Atletico Madrid formasıyla Lia Liga’da 18 maçta 7 gol, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maçta 1 gol atmasına rağmen Luis Suarez’in keyfi yok. Çünkü teknik direktör Diego Simeone ile arasında sorun var. Bu yüzden devre arasında ayrılmak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ YOK

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Atletico yönetimi Luis Suarez için bonservis bedeli istemiyor. Ancak Suarez’in yıllık maaşı 6 milyon Euro. Eğer sezon sonuna kadar Galatasaray’a gelecek olursa kulübün kasasından 3 milyon Euro çıkması gerekecek.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid
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