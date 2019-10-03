YEMEK

Bu turşu çeşitleri bir başka: Çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

İzmit'te yaşayan Dursun Zengin, 31 yıldır her türlü sebze ve meyvenin turşusunu yapıyor. Muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu kuran Zengin, kış yaklaşırken müşterilerinin kovalarla turşu satın aldığını söyledi. Dursun Zengin'in turşu çeşitleri alıştıklarımızdan epey farklı!

Bu turşu çeşitleri bir başka: Çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor

İzmit'in Karabaş Mahallesi'nde, 31 yıldır aynı dükkanda turşuculuk yapan Dursun Zengin, birçok meyve ve sebzenin turşusunu yapıyor. Cam kavanozların içinde kurulan muz, çilek, elma, yeni dünya, üzüm, armut, erik ve kozalaktan turşular ilgi görüyor. Zengin; muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu hazırladığını, dükkanına gelenlerin tatlarına bakarak, suyundan içtiğini belirtti. Zengin, kışın aynı zamanda turşu mevsimi olduğunu, bu aylarda işlerinin arttığını söyledi.

EN FAZLA SALATALIK, LAHANA, BİBER İLGİ GÖRÜYOR

cilekten-kozalaga-kadar-tursu-yapiyor_2105_dhaphoto2

Dursun Zengin, 1988 yılından bu yana ev ev yapımı lezzetinde turşu yapıp, sattığını belirterek, "Turşu zamanı geldi; eylül- ekim ayı, turşu kurma ayı. İnsanlar turşu kurmak için hazırlıklara başladı. Havuç, biber, kara lahana zamanı olduğu için insanlar turşuları bu mevsimde yapıyor. Artık insanlar her şeyin turşusunu yapmaya başladı. En fazla lahana, biber, salatalık turşuları ilgi görüyor. Pancar, domates turşusunu da istiyorlar" dedi.

cilekten-kozalaga-kadar-tursu-yapiyor_2105_dhaphoto3

Tatlı meyvenin de turşusunun kurulabileceğini anlatan Zengin, "Her şeyin turşusunu yapmak mümkün. Doğada yenilen her şeyden turşu oluyor. 30 yılda neredeyse her çeşit meyve sebzeden turşu yaptım. Kozalaktan dahi turşu oluyor. Yaptığım turşular arasında en ilginci kozalak turşusu. Çilek turşusunu ve üzüm turşusunu da çok merak ediyorlar. Tatlı bir meyveden nasıl ekşi bir şey yapılır, diye soruyorlar. Her sebze ve meyvenin turşusu yapılabiliyor" diye konuştu.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Balık pişirme teknikleri: Balık tüketirken 8 kritik kurala dikkatBalık pişirme teknikleri: Balık tüketirken 8 kritik kurala dikkat
Tam 5 ayda yapılıyor! Tadına bakan hayran kalıyorTam 5 ayda yapılıyor! Tadına bakan hayran kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turşu çeşitleri çilek turşusu meyve turşuları

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Kastamonu simidi 400 yıllık tarihe sahip! İşte Kastamonu simidi tarifi

Kastamonu simidi 400 yıllık tarihe sahip! İşte Kastamonu simidi tarifi

Sadece 3 malzemeyle 15 dakikada hazır!

Sadece 3 malzemeyle 15 dakikada hazır!

Tesadüfen bulundu! Öyle bir isim verildi ki...

Tesadüfen bulundu! Öyle bir isim verildi ki...

Günde bir fincan içmek bakın neye iyi geliyor

Günde bir fincan içmek bakın neye iyi geliyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pişirme teknikleri: Balık tüketirken 8 kritik kurala dikkat

Balık pişirme teknikleri: Balık tüketirken 8 kritik kurala dikkat

Gravyer nedir? diyenler için Kars'ın en kıymetli peynirinin üretim sürecini anlatıyoruz

Tam 5 ayda yapılıyor! Tadına bakan hayran kalıyor

Hekimhan'ın asırlık lezzeti dut pestili yapımı!

Hekimhan'ın asırlık lezzeti dut pestili yapımı!

Sarıgöl’de evlerde pekmez yapımına başlandı! İşte pekmezin yararları

Sarıgöl’de evlerde pekmez yapımına başlandı! İşte pekmezin yararları

Yeni keşfedilen elma Ertuğrul Gazi ismiyle tescil edilecek

Tesadüfen bulundu! Öyle bir isim verildi ki...

Et döner sağlıklı mı? Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.