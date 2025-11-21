Mynet Trend

Bu ülke 611 TL'ye geziliyor! Milyonlar akın ediyor!

Go2Africa, “dünyanın gezilmesi en ucuz ülkesi”ni açıkladı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ülke, 611 TL'ye geziliyor.

Safari tur şirketi Go2Africa, ülkelerin yıllık turizm gelirlerini ve uluslararası ziyaretçi sayılarını karşılaştırarak 2024’ün en ekonomik destinasyonlarını açıkladı.

"DÜNYANIN GEZİLMESİ EN UCUZ ÜLKESİ"

Araştırmaya göre, dünyada gezilmesi en ucuz yerlerden biri Vatikan oldu. 11 sterline yani yaklaşık 611 lira harcamayla tamamen gezilebiliyor. Bu düşük maliyetin en büyük nedeni hem yüzölçümü hem nüfus bakımından dünyanın en küçük ülkesi olması. Vatikan, birkaç saatlik bir yürüyüşle baştan sona gezilebiliyor.

Vatikan
