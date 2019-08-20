Bu yapılan haksızlık dedi ve o anlarını paylaştı!

Çoğu influencer bir sürü yer gezip harika fotoğraflar çektiriyor. Biz de oturduğumuz yerden onların yüklediği kusursuz fotoğraflara bakarak iç çekiyor olabiliriz ama onların da gerçek halleri Instagram’daki fotoğraflarından çok farklı olabilir. Instagram ve gerçek hayat farkını gösteren Rianne Meijer sayesinde içimiz rahatlayacak.

'SADECE MÜKEMMEL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMAK HAKSIZLIK'

Amsterdam’da yaşayan Rianne Meijer sosyal medyadaki ve gerçek hayattaki halini içeren fotoğrafları paylaşıyor. Meijer, sadece mükemmel olan fotoğrafları sosyal medyada paylaşmanın haksızlık olduğunu söylüyor.

AMACI İNSANLARIN ÖZGÜVENİNİ TAZELEMEK

Meijer’in şıklığı ve güzelliği şüphesiz bir gerçek fakat o diğerlerinden farklı olarak harika fotoğraflarının arka planını paylaşmaktan da çekinmeyen bir blogger. Paylaştığı fotoğraflarla insanlarda şok etkisi yaratarak özgüvenini de ortaya koyuyor. Bu fotoğraflar sayesinde insanların özgüvenini yerine getirebilmeyi amaçlıyor.

O FOTOĞRAFLAR GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MÜKEMMEL DEĞİL

“Umarım, kızlar harika fotoğrafları gördüğünde aslında insanların o kadar da mükemmel olmadığını hatırlar” diyen Meijer, özellikle genç kadınlar sosyal medyada harika kadınların fotoğraflarını gördüğünde kendilerine olan güvenlerin azabileceğinin ve kendilerini kötü hissedebileceklerinin altını çiziyor. Bu nedenle ünlü blogger Rianne Meijer devreye giriyor ve o fotoğrafların düşündüğünüz gibi mükemmel olmadığını ortaya koyuyor.



