Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Sanal gerçekliği farklı bir boyuta taşıyan, birçok teknolojik cihazın cebe sığmasını sağlayan veya günlük hayatı yüksek ölçüde kolaylaştıran birbirinden farklı elektronik aletler, yakın geleceğimize dair de ipucu veriyor. Şimdilik yaygın olarak bulunmayan veya maliyeti yüksek olan bu tarz özgün ürünlere, ilerleyen yıllarda çok daha sık rastlayacağız gibi görünüyor. İşte birbirinden yaratıcı ve ilgi çekici elektronik aletler...

AKILLI TELEFONUNUZU PROJEKTÖRE DÖNÜŞTÜRÜN

İlk olarak belirli teknoloji markalarının yalnızca kendi telefonları için gelişmiş bir aksesuar olarak piyasaya sürdükleri mobil projektörler, artık farklı telefon marka ve modelleri için de üretiliyor. Genellikle telefonun arkasına yerleştirilen bu aparatlar, telefon ekranındaki görüntüyü duvar, perde ve benzeri noktalara yansıtarak mini bir projektör görevi görüyor.

TELEFONUNUZLA ÇEKTİĞİNİZ FOTOĞRAFLARIN ÇIKTISINI ALIN

Akıllı telefonunuzu USB kablo aracılığıyla bağlayabileceğiniz powerbank boyutlarındaki mobil çıktı cihazları ile fotoğraflarınızı somut bir hale getirebiliyorsunuz. Birçok teknoloji firmasının ürün çeşitleri içinde yer verdiği bu minik baskı makinelerinin marka ve özelliklerine bağlı olarak uygun fiyatlı seçenekleri de bulunuyor.