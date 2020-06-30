Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Sanal gerçekliği farklı bir boyuta taşıyan, birçok teknolojik cihazın cebe sığmasını sağlayan veya günlük hayatı yüksek ölçüde kolaylaştıran birbirinden farklı elektronik aletler, yakın geleceğimize dair de ipucu veriyor. Şimdilik yaygın olarak bulunmayan veya maliyeti yüksek olan bu tarz özgün ürünlere, ilerleyen yıllarda çok daha sık rastlayacağız gibi görünüyor. İşte birbirinden yaratıcı ve ilgi çekici elektronik aletler...
İlk olarak belirli teknoloji markalarının yalnızca kendi telefonları için gelişmiş bir aksesuar olarak piyasaya sürdükleri mobil projektörler, artık farklı telefon marka ve modelleri için de üretiliyor. Genellikle telefonun arkasına yerleştirilen bu aparatlar, telefon ekranındaki görüntüyü duvar, perde ve benzeri noktalara yansıtarak mini bir projektör görevi görüyor.
Akıllı telefonunuzu USB kablo aracılığıyla bağlayabileceğiniz powerbank boyutlarındaki mobil çıktı cihazları ile fotoğraflarınızı somut bir hale getirebiliyorsunuz. Birçok teknoloji firmasının ürün çeşitleri içinde yer verdiği bu minik baskı makinelerinin marka ve özelliklerine bağlı olarak uygun fiyatlı seçenekleri de bulunuyor.
Genellikle üzerinde bir kamera bulunan ve gelişmiş bir işletim sistemiyle çalışan akıllı aynalar, sanal gerçeklikten yararlanarak aynadaki yansımanızda çeşitli aksesuarlar denemenize imkan tanırken online alışveriş deneyiminizi farklı bir boyuta taşıyor, ek olarak ayna çevresindeki ışıkları ses veya hareketle kontrol etmenizi de sağlıyor.
Koltuğunuzda veya yatağınızda her zaman bulundurabileceğiniz şıklığı ve boyutları sayesinde kumanda içeren yastıklar, televizyon izleme sürecinizi çok daha eğlenceli hale getiriyor. İçerisine yerleştirilen bir alıcı sayesinde üzerinde yer alan komut desenlerini algılayabilen bu teknolojik yastıklar, böylece kumandanın kaybolma derdini de ortadan kaldırıyor.
Özellikle kulaklıksız müzik açmanın mümkün olmadığı yolculuklarda veya diğer ortamlarda sevdiklerinizle müzik dinlemenizi çok daha kolaylaştıracak olan çoklu kulaklık aparatı, tıpkı çoklu USB aparatındaki mantığa benzer bir mantıkla çalışıyor.
Yatak odanızda paspas şeklinde bir alarm nasıl olurdu? Hatta çalan bu alarmı yalnızca üzerine basarak durdurabilseydiniz ne düşünürdünüz? Muhtemelen çok hoş bir deneyim olmasa da paspas şeklinde alarm, özellikle yataktan kalkmak konusunda ekstra zorluk çekenler için mükemmel bir buluş sayılıyor.
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