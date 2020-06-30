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Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Elektronik aletler, dört bir yanımızı sarmasına rağmen her geçen gün yenilenen beklentilerimize bağlı olarak gelişmeye devam ediyorlar. Son yıllarda daha çok akıllı telefon ve bilgisayar modelleri için geliştirilen bu aletler, otomotivden ev eşyalarına kadar diğer sektörleri de kapsıyor. Yenilikçi ve yaratıcı elektronik aletlere göz atarak siz de yakın geleceğe dair fikir sahibi olabilirsiniz.

Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Sanal gerçekliği farklı bir boyuta taşıyan, birçok teknolojik cihazın cebe sığmasını sağlayan veya günlük hayatı yüksek ölçüde kolaylaştıran birbirinden farklı elektronik aletler, yakın geleceğimize dair de ipucu veriyor. Şimdilik yaygın olarak bulunmayan veya maliyeti yüksek olan bu tarz özgün ürünlere, ilerleyen yıllarda çok daha sık rastlayacağız gibi görünüyor. İşte birbirinden yaratıcı ve ilgi çekici elektronik aletler...

AKILLI TELEFONUNUZU PROJEKTÖRE DÖNÜŞTÜRÜN

İlk olarak belirli teknoloji markalarının yalnızca kendi telefonları için gelişmiş bir aksesuar olarak piyasaya sürdükleri mobil projektörler, artık farklı telefon marka ve modelleri için de üretiliyor. Genellikle telefonun arkasına yerleştirilen bu aparatlar, telefon ekranındaki görüntüyü duvar, perde ve benzeri noktalara yansıtarak mini bir projektör görevi görüyor.

TELEFONUNUZLA ÇEKTİĞİNİZ FOTOĞRAFLARIN ÇIKTISINI ALIN

Akıllı telefonunuzu USB kablo aracılığıyla bağlayabileceğiniz powerbank boyutlarındaki mobil çıktı cihazları ile fotoğraflarınızı somut bir hale getirebiliyorsunuz. Birçok teknoloji firmasının ürün çeşitleri içinde yer verdiği bu minik baskı makinelerinin marka ve özelliklerine bağlı olarak uygun fiyatlı seçenekleri de bulunuyor.

EVİNİZDEKİ AYNALARI DA AKILLI HALE GETİRMEK MÜMKÜN

Genellikle üzerinde bir kamera bulunan ve gelişmiş bir işletim sistemiyle çalışan akıllı aynalar, sanal gerçeklikten yararlanarak aynadaki yansımanızda çeşitli aksesuarlar denemenize imkan tanırken online alışveriş deneyiminizi farklı bir boyuta taşıyor, ek olarak ayna çevresindeki ışıkları ses veya hareketle kontrol etmenizi de sağlıyor.

YASTIKTAN KUMANDA OLUR MU DEMEYİN

Koltuğunuzda veya yatağınızda her zaman bulundurabileceğiniz şıklığı ve boyutları sayesinde kumanda içeren yastıklar, televizyon izleme sürecinizi çok daha eğlenceli hale getiriyor. İçerisine yerleştirilen bir alıcı sayesinde üzerinde yer alan komut desenlerini algılayabilen bu teknolojik yastıklar, böylece kumandanın kaybolma derdini de ortadan kaldırıyor.

BİRDEN FAZLA KULAKLIĞI AYNI ANDA KULLANABİLİRSİNİZ

Özellikle kulaklıksız müzik açmanın mümkün olmadığı yolculuklarda veya diğer ortamlarda sevdiklerinizle müzik dinlemenizi çok daha kolaylaştıracak olan çoklu kulaklık aparatı, tıpkı çoklu USB aparatındaki mantığa benzer bir mantıkla çalışıyor.

ARTIK ALARMI KAPATMAK İÇİN YERİNİZDEN KALMANIZ GEREKİYOR

Yatak odanızda paspas şeklinde bir alarm nasıl olurdu? Hatta çalan bu alarmı yalnızca üzerine basarak durdurabilseydiniz ne düşünürdünüz? Muhtemelen çok hoş bir deneyim olmasa da paspas şeklinde alarm, özellikle yataktan kalkmak konusunda ekstra zorluk çekenler için mükemmel bir buluş sayılıyor.

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