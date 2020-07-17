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  4. Bu yazıyı okumadan telefon kılıfı almayın! Binlerce vatandaş hata yaptığını anladı...

Bu yazıyı okumadan telefon kılıfı almayın! Binlerce vatandaş hata yaptığını anladı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Telefon kılıfları, neredeyse hayatın her anına eşlik eden telefonları dış etkenlerden korumanın en pratik yoludur. Yüksek meblağlar ödeyerek satın alınan cep telefonları ne kadar dikkatli kullanılırsa kullanılsın, zaman zaman ön ve arka yüzeyinde çizilme, çatlama veya kırılma gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Telefon kılıfı kullanmak bu risklere karşı telefonunuzu korumaya yardımcı olur.

Bu yazıyı okumadan telefon kılıfı almayın! Binlerce vatandaş hata yaptığını anladı...

Piyasada pek çok çeşitte binlerce farklı modele sahip kılıf seçeneği olduğundan telefon kılıfı seçmek kafa karıştırıcı bir süreç olabilir. Telefon kılıfları yalnızca telefonunuzu korumakla kalmaz, aynı zamanda tarzınızı yansıtarak cihazın görünümünü de güzelleştirir. Bu iki faydadan da yararlanabilmeniz için bilmeniz gereken bazı ipuçları vardır.

HANGİ TELEFON KILIFINI SEÇMELİSİNİZ?

Farklı zevklere hitap eden, değişik materyaller kullanılarak üretilen ve telefonu darbe ve çizilmelere karşı koruyan birçok telefon kılıfı seçeneği görülebilir.

Silikon kılıflar, telefon kılıfları arasında tercih edilen en yumuşak materyallerin başında gelir. Darbe emici özelliğinin yüksek olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen silikon telefon kılıfları hafif yapılıdır. Telefona ekstra bir ağırlık katmaksızın koruma sağlar.

Rubber kılıflar silikondan daha serttir. Çeşitli baskı teknikleri kullanılarak üzerine pek çok desen ve görselin basıldığı rubber telefon kılıfları, piyasada en çok örneği bulunan kılıflardandır.

Ön yüzü kapaklı kılıflar, telefonunun ekranını da korumak isteyen kullanıcıların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Kapağı sayesinde ekranın çatlama ve kırılma riskini azaltan bu kılıflara ek olarak bildirimleri görme kolaylığı sağlayan pencereli modeller de mevcuttur. Bu kılıflar oldukça kullanışlı bir seçenek olabilir.

Cüzdanlı telefon kılıflarını genellikle yanında hem telefon hem de cüzdan taşımak istemeyenler tercih eder. İçerisinde kartlık ve kağıt para bölümü de bulunduran bu kılıflar koruma oranı yüksek ve kullanışlı bir telefon kılıfı isteyen kadın ve erkekler için oldukça idealdir.

Taşlı veya farklı materyallerle süslenmiş telefon kılıfları, telefonlara şık bir görünüm katar ve kullanıcısının tarzını yansıtır. Hem gösterişli hem de koruma oranı yüksek çeşitleri bulunabilir.

TELEFON KILIFI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Telefon kılıfı seçerken önceliğiniz telefon modelinizi belirlemek ve ardından modelinize uygun olan kılıflara yönelmek olmalı. Her modele uygun pek çok kılıf seçeneği bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bir kılıf sizin kullandığınız telefon modeline uymuyorsa başka bir kılıfa yönelmelisiniz.

Telefon kılıfı seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da öncelikler. Kılıfı şık bir aksesuar olarak mı yoksa koruyucu yönü yüksek bir ürün olarak mı kullanacaksınız? Bu adımdan sonra belirlediğiniz kritere yönelik modeller arasından kolayca seçim yapabilirsiniz. Telefon kılıfı çeşitleri arasında karşılaştırma yaparak kullanım alışkanlıklarınıza ve kişisel zevklerinize en uygun telefon kılıfını satın alabilirsiniz.

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