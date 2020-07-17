Bu yazıyı okumadan telefon kılıfı almayın! Binlerce vatandaş hata yaptığını anladı...

Piyasada pek çok çeşitte binlerce farklı modele sahip kılıf seçeneği olduğundan telefon kılıfı seçmek kafa karıştırıcı bir süreç olabilir. Telefon kılıfları yalnızca telefonunuzu korumakla kalmaz, aynı zamanda tarzınızı yansıtarak cihazın görünümünü de güzelleştirir. Bu iki faydadan da yararlanabilmeniz için bilmeniz gereken bazı ipuçları vardır.

HANGİ TELEFON KILIFINI SEÇMELİSİNİZ?

Farklı zevklere hitap eden, değişik materyaller kullanılarak üretilen ve telefonu darbe ve çizilmelere karşı koruyan birçok telefon kılıfı seçeneği görülebilir.

Silikon kılıflar, telefon kılıfları arasında tercih edilen en yumuşak materyallerin başında gelir. Darbe emici özelliğinin yüksek olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen silikon telefon kılıfları hafif yapılıdır. Telefona ekstra bir ağırlık katmaksızın koruma sağlar.

Rubber kılıflar silikondan daha serttir. Çeşitli baskı teknikleri kullanılarak üzerine pek çok desen ve görselin basıldığı rubber telefon kılıfları, piyasada en çok örneği bulunan kılıflardandır.

Ön yüzü kapaklı kılıflar, telefonunun ekranını da korumak isteyen kullanıcıların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Kapağı sayesinde ekranın çatlama ve kırılma riskini azaltan bu kılıflara ek olarak bildirimleri görme kolaylığı sağlayan pencereli modeller de mevcuttur. Bu kılıflar oldukça kullanışlı bir seçenek olabilir.