Bu yemeğin tek bir lokması bile hasta etmeye yetiyor! Doktorları şaşkına çeviren röntgen sonuçları: "Sessizce öldürüyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın geleneksel yemeklerinden biri olan "Koi Pla" yemeği aslında son derece tehlikeli. Çünkü doğru yapılmadığında karaciğer kanseri de beraberinde pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor. "Koi Pla" yemeği temelde kıyılmış çiğ balığın otlar, baharatlar ve limon suyuyla karıştırılmasıyla oluşuyor.

BBC'ye göre Tayland'da koi balıklarının popüler olduğu bölgelerde karaciğer kanseri oranı alışılmadık derecede yüksek. Yapılan araştırmalarda bazı toplumlarda insanların %80'ine kadarının bu hastalığa yol açabilen parazitlere sahip olduğu ortaya çıktı.

RÖNTGEN SONUÇLARI GÖSTERDİ

İsmi açıklanmayan bir hastanın röntgen sonuçlarında elde edilen görüntülerde vücudunun parazitlerle kaplı olduğu belirtildi. Doktorlar röntgen sonuçlarıyla ilişkili olarak, "Konakçının bağışıklık sistemini uyaran kimyasallar üretebilirler. Bu durum kronik iltihaplanmaya ve kansere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Narong Khanteekaew yaptığı açıklamada yemeğin yarattığı tehlikelerden söz ederek, "Burada çok büyük bir sağlık yükü var. Ama bunu kimse bilmiyor. Çünkü sessizce öldürüyor. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi" dedi.