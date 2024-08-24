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Bu yıl 52. si düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ jürisine Selin Yeninci seçildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.08.2024 14:52
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Birçok başarılı işi ile kendinden söz ettiren güzel oyuncu Selin Yeninci, ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ jürisine seçildi. Oyuncu ve yapımcı olan Yeninci, 52. si düzenlenen ödül töreninde bir çok dalda jürilik yapacak.

Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, bu yıl 52. si düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ jürisine seçildi. Yeninci, primetime, daytime, uluslararası, spor, teknoloji ve mühendislik, habercilik ve medya dallarındaki ödüllerin jürisi seçildi.

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İLK TÜRK JÜRİ

Başarılı oyuncu, Türkiye’den IEMMY’e jüri olarak davet edilen ilk kadın oyuncu&yapımcı oldu.

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IEMMY’E YOLCULUK

Dünyanın önde gelen televizyon yapımcılarının, programlarını sergilemek ve prestijli Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yarışmak için bir araya geldiği ödül töreni, her yıl geleneksel olarak New York'ta gerçekleştiriliyor.
1973 yılında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin 52.si bu yıl 25 Kasım’da sahiplerini buluyor.

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BAŞARILARA DOYMADI

Selin Yeninci, geçen sene de İtalya’da yayın yapan ve ülkenin en önde gelen kanallarından birine konuk olmuştu. Canale 5’te yayınlanan “Verissimo” adlı programa konuk olan Yeninci, program sunucusunu da kendine hayran bıraktı. Selin Yeninci’nin konuk olduğu bölümde yaklaşık 1 milyon kişi tarafından izlendiği tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Yeninci Emmy Ödülleri
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