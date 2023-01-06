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Bu yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini topu sızdırıldı! Üzerindeki Türk motifleri dikkatlerden kaçmadı...

06.01.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da oynanacak 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ait topun sızdırıldığı iddia edildi. Ortaya çıkan fotoğrafa büyük beğeni gösteren Türk taraftarlar kısa sürede bu olayı sosyal medyanın gündemine taşıdı. Topun üstünde yer alan detaylar ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bu yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini topu sızdırıldı! Üzerindeki Türk motifleri dikkatlerden kaçmadı...

Bu yıl düzenlenen Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olması Türk taraftarları heyecanlandırıyordu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek takımlar için hazırlandığı iddia edilen top büyük beğeni topladı.

TÜRK MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKTİ

10 Haziran günü İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacağı iddia edilen topun basına sızdırılması sonucu detaylar gözden kaçmadı. Topu üzerindeki Türk motifleri dikkat çekti.

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ÜÇ KÖPRÜ SİMGELENDİ

İstanbul'un zengin tarihi ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan üç köprünün üzerinde bulunduğu top büyük beğeni topladı. Topun üzerindeki çini desenleri birçok alanda görülüyor. Ayrıca yıldızlardaki sarı renk, İstanbul'un tarihi zenginliğini, gümüş renk ise Şampiyonlar Ligi kupasını temsil ediyor.


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