Bu yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini topu sızdırıldı! Üzerindeki Türk motifleri dikkatlerden kaçmadı...

Bu yıl düzenlenen Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olması Türk taraftarları heyecanlandırıyordu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek takımlar için hazırlandığı iddia edilen top büyük beğeni topladı.

TÜRK MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKTİ

10 Haziran günü İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacağı iddia edilen topun basına sızdırılması sonucu detaylar gözden kaçmadı. Topu üzerindeki Türk motifleri dikkat çekti.

ÜÇ KÖPRÜ SİMGELENDİ

İstanbul'un zengin tarihi ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan üç köprünün üzerinde bulunduğu top büyük beğeni topladı. Topun üzerindeki çini desenleri birçok alanda görülüyor. Ayrıca yıldızlardaki sarı renk, İstanbul'un tarihi zenginliğini, gümüş renk ise Şampiyonlar Ligi kupasını temsil ediyor.



