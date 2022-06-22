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Bu yılın "Nasreddin Hoca"sı tiyatro sanatçısı Behzat Uygur olacak

22.06.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya: - "Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrının ardından şenlik korteji yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yeniköy Mahallesi'ndeki Özus Çiftliği'nde yapılacak maya çalma töreninden sonra resmi açılış töreni olacak. Bu yıl temsili Nasreddin Hoca'yı tiyatro sanatçısı Behzat Uygur canlandıracak"

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği"nde, temsili Nasreddin Hoca'yı tiyatro sanatçısı Behzat Uygur canlandıracak.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, şenliklerin 5 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

Etkinliklerin ilk gününde, vatandaşların tellal tarafından şenliğe çağrılacağını aktaran Akkaya, "Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrının ardından şenlik korteji yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yeniköy Mahallesi'ndeki Özus Çiftliği'nde yapılacak maya çalma töreninden sonra resmi açılış töreni olacak. Bu yıl temsili Nasreddin Hoca'yı tiyatro sanatçısı Behzat Uygur canlandıracak." diye konuştu.

Akkaya, şenlik kapsamında, hem çocuklar hem de büyükler için tiyatro gibi çeşitli sanat etkinliklerinin düzenleneceğini belirtti.

Şenlikte yerli ve yabancı halk dansları gösterilerinin de sergileneceğini anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Erhan Uslu, Kolpa, Melihat Gülses, Mustafa Yıldızdoğan, Pinhani konser verecek. Şenlik boyunca Gülmece Sanat Atölyesi yetkililerince Gülmece Parkı'nda resim, ebru, cam, hat sanatı, kitre bebek sanatı, çocuklar için de seramik ve resim atölye çalışmaları yer alacak. Şenliği, hemşehrilerimiz ile şehrimize gelen misafirlerimizle buluşturacağız."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Nasreddin Hoca Turizm Derneği, Nasreddin Hoca Vakfı, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Genç Nasreddinler Derneğinin temsilcileri katıldı.

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