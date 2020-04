Bu yılki ramazan teması ’Ramazan ve sorumluluk bilinci’

Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba, Hak ile Batılı birbirinden ayıran Kur’an’ın indiği, rahmet, takva, kalkan ve sıhhat demek olan Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın hep birlikte sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. Arba, bu yılki ramazan ayı temasının ’Ramazan ve sorumluluk bilinci’ olduğunu söyledi.

’Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtulma’ olan Ramazan ayının yaklaştığını ifade eden Manisa Müftü Vekili Ramazan Arba, “23 Mart 2020 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan akşam evlerde kılınacak ilk teravih namazını kılıp aynı gece de ilk sahurla beraber oruca niyetlenip 2020 yılı Ramazan yolculuğuna başlamış olacağız. Günümüzde korona virüs nedeniyle biraz hüzünlüyüz, biraz düşünceliyiz. Ama bu durumumuzu olumlu yöne çevirebilmenin gayreti içerisinde bu seneki Ramazanı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Ramazanın bu rahmet ayını, bereket ayanı vatandaşlarımızla beraber en iyi şekilde yaşamanın gayreti içerisinde olacağız. Sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza dini ve manevi rehberliğimizi yapacağız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl Ramazan ayında bir tema belirlediğini ifade edene Arba, bu yıl ki temanın ‘Ramazan ve sorumluluk bilinci’ olarak belirlendiğini açıkladı. Bu dönemde sorumlulukların daha da arttığını belirten Arba, “İnsanın her şeyden önce sorumluluğu Allah’a karşı Allah’ın birliğini, varlığını bilmesi, bunun yanında çevremizdeki diğer insanlara karşı sorumluluğumuz her geçen gün daha da artmakta. Salgın nedeniyle bu sorumluluk bilincini üzerimizde daha fazla hissediyoruz. Kur’an ayını en iyi şekilde değerlendirip inşallah bu salgından bir an önce bu önemli ayda Cenabı Allah’ın inayetiyle hep birlikte kurtuluruz. Neticede camilerimizi kavuşuruz, teravihlerimize, mukabelelerimize kavuşuruz” diye konuştu.