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Bu yöntemle 1 haftalık yemeğinizi hazırlayın: Her gün “Bugün ne pişirsem?” diye düşünme stresine son!

Yoğun bir haftada her gün “Bugün ne pişirsem?” diye düşünmek hem zaman kaybı hem de stres kaynağı olabiliyor. Oysa doğru bir planlama ve birkaç saatlik bir hazırlıkla bir haftalık yemeklerinizi önceden organize etmek mümkün. İşte adım adım, önceden doğrama ve dondurma yöntemiyle 1 hafta boyunca kolayca yemek yapmanın yolu...

Bu yöntemle 1 haftalık yemeğinizi hazırlayın: Her gün “Bugün ne pişirsem?” diye düşünme stresine son!
Sedef Karatay

Bu yöntemler ile sadece bir günde hazırlık yaparak, hafta boyunca yemek stresinden kurtulabilir, zamandan tasarruf ederken sağlıklı öğünler tüketebilirsiniz. Ayrıca mutfağınız daha düzenli olacak ve israf da önlenmiş olacak.

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PLANLAMAYLA BAŞLAYIN

  • Önce haftalık bir yemek listesi hazırlayın.
  • Hangi gün ne yiyeceğinize karar verin: Örneğin, pazartesi tavuk, salı sebze soteler, çarşamba makarna gibi.
  • Bu listeye göre bir alışveriş listesi oluşturun ve eksikleri tamamlayın.

SEBZELERİ ÖNCEDEN DOĞRAYIN

  • Soğanları yemeklik doğrayın, buzluğa uygun poşetlerde dondurun.
  • Havuç, kabak, biber gibi sebzeleri jülyen ya da küp küp doğrayın.
  • Brokoli ve karnabaharı küçük parçalara ayırıp, haşlamadan çiğ olarak dondurabilirsiniz.

İpucu: Sebzeleri porsiyonlara bölerek dondurmak, ihtiyacınız kadarını kolayca kullanmanızı sağlar.

ETİ VE TAVUKLARI HAZIRLAYIN

  • Tavuk göğsü, kıyma, kuşbaşı et gibi ürünleri yemeklik porsiyonlayıp dondurun.
  • İsterseniz bazı etleri marine edip (zeytinyağı, baharat karışımıyla) derin dondurucuya atabilirsiniz. Böylece pişirirken sadece çözülmesini beklemeniz yeterli olur.

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SOSLARI ÖNCEDEN YAPIN

  • Domates sosu, beşamel sos, sebze suyu gibi temel sosları hazırlayıp buz kalıplarına dökün.
  • Küçük küpler halinde dondurduğunuz bu sosları, yemeklere doğrudan ekleyerek büyük kolaylık sağlayabilirsiniz.

HAZIR PAKETLER OLUŞTURUN

Bir yemeğin tüm malzemelerini bir poşet içinde birleştirip dondurun.

Örneğin:
Tavuk sote paketi: Doğranmış tavuk, biber, kabak.
Sebzeli makarna paketi: Doğranmış havuç, mantar, brokoli.

Yemeği yapacağınız gün, sadece poşeti çıkarıp tavada veya tencerede pişirmeniz yeterli olacak.

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PİŞİRME GÜNÜ: 15 DAKİKADA SOFRADA!

  • Dondurucudan ihtiyacınız olan malzemeyi çıkarın.
  • Tava ya da tencereye alın, 10-15 dakikada sıcak bir yemek hazırlayın.
  • Yanına salata veya hazır haşlanmış bir makarna ekleyerek tam bir öğün tamamlayabilirsiniz.
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