Kış aylarının en sevilen içeceklerinden biri olan sıcak çikolata, soğuk havalarda hem iç ısıtan hem de keyif veren lezzetler arasında yer aldı. Ancak klasik tariflere farklı aromalar eklemek isteyenler için safranlı ve Antep fıstıklı sıcak çikolata öne çıktı.

Safranın hafif çiçeksi aroması, Antep fıstığının kendine özgü tadı ve kakulenin hoş kokusu, bitter çikolatanın yoğun lezzetiyle birleşti. Ortaya hem kremsi hem de farklı aromalara sahip özel bir içecek çıktı.

MALZEMELER 500 ml tam yağlı süt

100 gram doğranmış bitter çikolata

2 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)

8-10 tel safran

Çeyrek çay kaşığı kakule tozu

50 ml krema

Üzeri için kıyılmış Antep fıstığı

İsteğe bağlı olarak çırpılmış krema

TARİF Sütü bir tencereye alın ve kısık ateşte ısıtmaya başlayın. Safran tellerini ekleyerek aromalarının süte geçmesi için 3-4 dakika bekleyin

Küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı süte ilave edin. Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın

Antep fıstığı ezmesini, kakule tozunu ve isteğe bağlı şekeri ekleyin. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam elde edene kadar çırpın

Karışımı kaynatmadan, kısık ateşte 2-3 dakika daha ısıtın

Hazırladığınız sıcak çikolatayı ısıtılmış fincanlara paylaştırın

Üzerini çırpılmış krema, kıyılmış Antep fıstığı ve birkaç tel safranla süsleyerek servis edin

DAHA YOĞUN BİR ÇİKOLATA LEZZETİ İÇİN BU PÜF NOKTASINA DİKKAT!

Tarifin lezzetini artırmak isteyenler için şefin küçük bir önerisi de bulunuyor. Karışıma eklenecek bir tutam deniz tuzu, çikolatanın aromasını belirginleştirirken tatlılığın dengelenmesine yardımcı olabilir.

Safran içeceğe hafif ve hoş bir aroma kazandırırken Antep fıstığı ezmesi kıvamını yoğunlaştırır. Üzerine serpilen kıyılmış Antep fıstıkları ise içeceğe hafif bir kıtırlık katıyor.

AFİYET OLSUN!