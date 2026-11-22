Kış aylarının en sevilen içeceklerinden biri olan sıcak çikolata, soğuk havalarda hem iç ısıtan hem de keyif veren lezzetler arasında yer aldı. Ancak klasik tariflere farklı aromalar eklemek isteyenler için safranlı ve Antep fıstıklı sıcak çikolata öne çıktı.
Safranın hafif çiçeksi aroması, Antep fıstığının kendine özgü tadı ve kakulenin hoş kokusu, bitter çikolatanın yoğun lezzetiyle birleşti. Ortaya hem kremsi hem de farklı aromalara sahip özel bir içecek çıktı.
Tarifin lezzetini artırmak isteyenler için şefin küçük bir önerisi de bulunuyor. Karışıma eklenecek bir tutam deniz tuzu, çikolatanın aromasını belirginleştirirken tatlılığın dengelenmesine yardımcı olabilir.
Safran içeceğe hafif ve hoş bir aroma kazandırırken Antep fıstığı ezmesi kıvamını yoğunlaştırır. Üzerine serpilen kıyılmış Antep fıstıkları ise içeceğe hafif bir kıtırlık katıyor.
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