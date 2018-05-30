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Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 10 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

Her gün avuç avuç yesek de birçok kuruyemişin faydasını bilmiyoruz. İşte hemen hemen her gün tükettiğimiz kuruyemişlerin muazzam faydaları!

Her gün avuç avuç yesek de birçok kuruyemişin faydasını bilmiyoruz. İşte hemen hemen her gün tükettiğimiz kuruyemişlerin muazzam faydaları!

Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 7 faydası

Her gün avuç avuç yesek de birçok kuruyemişin faydasını bilmiyoruz. İşte hemen hemen her gün tükettiğimiz kuruyemişlerin muazzam faydaları!

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Susam tohumu

Susam tohumu
Antioksidan açısından oldukça zengindir. Kalp krizi, böbrek yetmezliği ve inmeye karşı vücudu korumaktadır. İçerisindeki doğal yağ saç ve tırnak güçlenmede oldukça etkilidir.
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Ceviz

Ceviz
Faydaları saymakla bitmeyen cevizin en önemli etkileri kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturması ve yaşa bağlı prostat oluşumunu engellemesidir.
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Badem

Badem
Yemeklerden önce tükettiğinizde kilo kontrolü sağlar ve yağ yakımına destek olur.
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Ay çekirdeği

Ay çekirdeği
Antioksidan yönünden zengin olan ay çekirdeği, mikrop öldürücü ve iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bronşit önlemede de etkilidir. Tüketeceğiniz orana dikkat etmenizde fayda var. Aşırıya kaçmamak gerekir çünkü yağlı bir kuruyemiş çeşididir.
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Kaju

Kaju
Kansızlık sorunu yaşıyorsanız bol bol kaju tüketmenizde fayda var çünkü bu kuruyemiş bol miktarda demir içerir. Diyabet hastalarının kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve vücut direncini artırır.
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Fındık

Fındık
B vitamini açısından zengin olan fındık kemik gelişimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Her sabah bir avuç çiğ fındık yiyerek bu yararlarından faydalanabilirsiniz.
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Pikan cevizi

Pikan cevizi
E vitamini içeren pikan cevizi saç, tırnak ve cilt bakımı için son derece faydalıdır. Kilo vermek istiyorsanız bu evrede çok fazla tüketmemeye çalışın çünkü oldukça yağlıdır. Enerji veren bir etkisi vardır.
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