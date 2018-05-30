Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 10 faydası

Her gün avuç avuç yesek de birçok kuruyemişin faydasını bilmiyoruz. İşte hemen hemen her gün tükettiğimiz kuruyemişlerin muazzam faydaları!

Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 7 faydası

Her gün avuç avuç yesek de birçok kuruyemişin faydasını bilmiyoruz. İşte hemen hemen her gün tükettiğimiz kuruyemişlerin muazzam faydaları!

1 / 7 Susam tohumu Antioksidan açısından oldukça zengindir. Kalp krizi, böbrek yetmezliği ve inmeye karşı vücudu korumaktadır. İçerisindeki doğal yağ saç ve tırnak güçlenmede oldukça etkilidir.

2 / 7 Ceviz Faydaları saymakla bitmeyen cevizin en önemli etkileri kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturması ve yaşa bağlı prostat oluşumunu engellemesidir.

3 / 7 Badem Yemeklerden önce tükettiğinizde kilo kontrolü sağlar ve yağ yakımına destek olur.

4 / 7 Ay çekirdeği Antioksidan yönünden zengin olan ay çekirdeği, mikrop öldürücü ve iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bronşit önlemede de etkilidir. Tüketeceğiniz orana dikkat etmenizde fayda var. Aşırıya kaçmamak gerekir çünkü yağlı bir kuruyemiş çeşididir.

5 / 7 Kaju Kansızlık sorunu yaşıyorsanız bol bol kaju tüketmenizde fayda var çünkü bu kuruyemiş bol miktarda demir içerir. Diyabet hastalarının kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve vücut direncini artırır.

6 / 7 Fındık B vitamini açısından zengin olan fındık kemik gelişimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Her sabah bir avuç çiğ fındık yiyerek bu yararlarından faydalanabilirsiniz.