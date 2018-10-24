Bu zamana kadar yanlış yapmışız! Peyniri bakın nasıl rendelemek gerekiyormuş

'Bea' isimli Twitter kullanıcısı paylaştığı bir video ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bea, aslında peynir rendelerken neredeyse hepimizin hata yaptığını ortaya koydu. Bea çok hak, çünkü kendi işimizi kendi elimizle zorlaştırıyormuşuz!

Genelde hepimiz peyniri rendelerken, rendeyi bir tabak ya da kasenin üstüne dik bir şekilde konumlandırır ve sonrasında peyniri bu konumda aşağı yukarı hareket ettirerek rendeleme işlemini gerçekleştiririz. Bu süreçte peynir etrafa saçılır ve rendenin iç kısmına peynir parçaları yapışır. Bu kalıntıları temizlemek ise bir hayli zordur.

Bea, bu işin kolayını açıklıyor: Yapılması gereken şey rendeyi tezgaha yatay bir şekilde konumlandırmak. Bu şekilde işlemi gerçekleştirdiğinizde hem peynir parçaları rendeye yapışmamış olacak hem de peynir parçalarının etrafa saçılmasına engel olacaksınız.

Farkında olmadan çok basit hatalar yapıyoruz öyle değil mi :) Eğer sizlerin de fark yaratan yöntemleriniz varsa bizimle yorum olarak paylaşın, merakla bekliyoruz!



