Buca’nın metruk binalarına can ve mal güvenliği önlemi

Buca Belediyesi, kent merkezindeki metruk binalar için çalışma başlattı. Mahallelerde genel asayişi bozmaya zemin oluşturacak, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek yapılar ile bölgedeki riskli yapıların tespiti yapıldı. Tespiti yapılan metruk binalar, yasal sürecin ardından yıkılarak alanlar imar planları doğrultusunda kente kazandırılacak.

Hemşehrilerin can ve mal güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam eden Buca Belediyesi, kent merkezindeki metruk yapıların kaldırılması için harekete geçti. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca’nın en eski mahallerinden birisi olan Yaylacık Mahallesi ve yeni yapılaşmaların olduğu Adatepe Mahallesi’ndeki metruk binaların tespiti yapıldı.

Saha çalışmalarıyla binaları tespit eden ekipler, öncelikle içinde ikamet edilmeyen ve genel asayişi tehdit edecek unsulara yol açabilecek yerleri belirledi. İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre çalışma yürüten ekipler, kullanılmayan yapıların sahiplerini tespit edip yıkımları için yasal süreci başlattı. Sürecin ardından vatandaşların can güvenliğini tehdit edebilecek yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkımı yapılan alanların, imar planlarına uygun olarak yol, yeşil alan gibi düzenlemeleri yapılarak yeniden kente kazandırılacak.