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Bücür Cadı'da "Zeliş" rolüyle akıllara kazındı! Merve Erdoğan’ın değişimi inanılmaz

12.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran dizi Bücür Cadı'da "Zeliş" karakterine hayat veren Merve Erdoğan artık büyüdü. Instagram'ı aktif olarak kullanan bir zamanların çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, sosyal medyada değişimi ile gündem oldu. İşte Merve Erdoğan'ın son hali...

Bücür Cadı'da "Zeliş" rolüyle akıllara kazındı! Merve Erdoğan’ın değişimi inanılmaz

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Bücür Cadı adlı dizide "Zeliş" karakteri ile akıllara kazınan Merve Erdoğan sosyal medyada epey konuşuldu. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla proje ile ekranlarda yer alan Merve Erdoğan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almasının yanı sıra üniversite eğitimini de oyunculuk üzerine aldı. İşte Merve Erdoğan'ın son hali...

Bücür Cadı'da

İŞTE MERVE ERDOĞAN'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ!

22 Haziran 1991 Niğde doğumlu Merve Erdoğan 30 yaşında. İlk kamera önü deneyimini başrolünü üstlendiği "Bücür Cadı" adlı dizi ile edinen Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü tamamladı. Erdoğan lisenin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümüni bitirdi.

Bücür Cadı isimli diziden sonra oyunculuk eğitimine odaklanan Erdoğan Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Erdoğan Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Arka Sıradakiler gibi başarılı projelerde de yer aldı.

Instagram'da 72 bin takipçisi olan Merve Erdoğan, "mrveerdgn" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Bücür Cadı'da

MERVE ERDOĞAN FİLMLERİ

  • 1997 – Ayrı Dünyalar
  • 1998 – Örümcek
  • 1999 – Bücür Cadı
  • 2005 – Büyük Buluşma
  • 2006 – Beşinci Boyut
  • 2007-2012 – Arka Sıradakiler
  • 2011-2012 – Bir Ömür Yetmez
  • 2013 – Emret Komutanım Yeniden
  • 2013 – Sevdaluk

Bücür Cadı'da

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