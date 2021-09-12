Bücür Cadı'da "Zeliş" rolüyle akıllara kazındı! Merve Erdoğan’ın değişimi inanılmaz

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Bücür Cadı adlı dizide "Zeliş" karakteri ile akıllara kazınan Merve Erdoğan sosyal medyada epey konuşuldu. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla proje ile ekranlarda yer alan Merve Erdoğan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almasının yanı sıra üniversite eğitimini de oyunculuk üzerine aldı. İşte Merve Erdoğan'ın son hali...

İŞTE MERVE ERDOĞAN'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ!

22 Haziran 1991 Niğde doğumlu Merve Erdoğan 30 yaşında. İlk kamera önü deneyimini başrolünü üstlendiği "Bücür Cadı" adlı dizi ile edinen Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü tamamladı. Erdoğan lisenin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümüni bitirdi.

Bücür Cadı isimli diziden sonra oyunculuk eğitimine odaklanan Erdoğan Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Erdoğan Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Arka Sıradakiler gibi başarılı projelerde de yer aldı.

Instagram'da 72 bin takipçisi olan Merve Erdoğan, "mrveerdgn" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

MERVE ERDOĞAN FİLMLERİ

1997 – Ayrı Dünyalar

1998 – Örümcek

1999 – Bücür Cadı

2005 – Büyük Buluşma

2006 – Beşinci Boyut

2007-2012 – Arka Sıradakiler

2011-2012 – Bir Ömür Yetmez

2013 – Emret Komutanım Yeniden

2013 – Sevdaluk





