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Buğrahan Tuncer'den Ebru Şahin'e cevap! Yanlış bir şey söylemedim!

14.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Basketbol takımında oynayan Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'in, Buğrahan Tuncer'e maç sonrası yaptığı açıklama sebebiyle göndermede bulunduğu konuşulmuştu. Olayın ardından Bebek'te görüntülenen Tuncer, "Yanlış bir şey söylemedim" dedi.

Buğrahan Tuncer'den Ebru Şahin'e cevap! Yanlış bir şey söylemedim!

A Milli Basketbol takımı, Fransa karşısında 87-86 kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Basketbolcu Buğrahan Tuncer, maç sonu yaptığı açıklamada, "2019'dan sonra şimdi de bu... Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda..." ifadelerini kullandı.

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Ebru Şahih, kısa bir süre sonra bu paylaşımını Twitter hesabından sildi.

"ART NİYET VE BİREYSELLİK BUDUR"

Ardından Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin'in, "Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken, turnuvada 1 maçta toplam 10 dakikası olmayanlar gününe şükredip, takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olamazsınız ama nankör; evet!" sözleri, Tuncer'e gönderme olarak yorumlandı.

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Bunun üzerine Buğrahan Tuncer'in bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Eda Ece de Şahin'i sosyal medya hesaplarından silerek, tepki gösterdi.

"YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM!"

Buğrahan Tuncer de yaşananların ardından Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Önceki akşam objektiflere yansıyan Tuncer, gazetecileri bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Konuyla alakalı konuşan Buğrahan Tuncer, "Ben yanlış bir şey söylemedim. Bu konu hakkında söyleyecek bir şey yok" açıklamasını yaparak, hızla oradan ayrıldı.

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