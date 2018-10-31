Bugsaşspor 2 - 0 Trabzonspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trabzonspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi BUGSAŞ Spor'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.
dakika Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ekuban'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra içeriye çevirdiği topu Amiri ağlarla buluşturdu.
İlk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, 5. tura adını yazdırdı.
Karaman genç futbolculara şans verdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'ini tamamen değiştirdi.
BUGSAŞ Spor maçında rotasyona giden Karaman, çoğunluğu genç futbolculardan oluşan yedek ağırlıklı bir kadroyu tercih etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar ve tur atlayan takımlar şöyle;
Altındağ Belediyespor 1 - 3 Aytemiz Alanyaspor
Hatayspor 3 - 1 Fethiyespor
Bodrumspor 2 - 1 Demir Grup Sivasspor
Darıca Gençlerbirliği 6 - 1 Kardemir Karabükspor
Nazilli Belediyespor 3 - 2 Osmanlıspor
Şile Yıldızspor 2 - 5 Boluspor
Ümraniyespor 5 - 1 24 Erzincanspor
Stat: OSTİM
Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan
BUGSAŞ Spor: Taha Ayan, Eyüp Geyik (Dk. 59 Beytullah Ayduvan), Enver Yıldız, Turgut Selim Özdemir, Soner Gönül, Kudbettin Tekin Oğrak, Hasan Türk, Mustafa Çeçenoğlu, Ahmet Sun (Dk. 75 Burak Ceylan), Hazarhan Karaca (Dk. 63 Bora Taşdemir), Suat Kaya
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Semih Karadeniz (Dk. 79 Olcay Şahan), Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Murat Cem Akpınar, Kucka (Dk. 62 Toure), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 67 Zeki Yavru), Amiri, Ekuban
Goller: Dk. 25 Amiri, Dk. 32 Turgut Selim Özdemir (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Murat Cem Akpınar, Dk. 38 Kucka (Trabzonspor), Dk. 29 Soner Gönül, Dk. 52 Turgut Selim Özdemir (BUGSAŞ Spor)
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