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'Bugün de başkası yerine utandık' dedirten fotoğraflar

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 21.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya öyle bir dünya ki eğer yaptığınız bir hatayla oraya düşerseniz vay halinize... Bazı insanların akıl almaz hareketleri sosyal medyaya düşünce hem güldürüyor hem de 'yok artık' dedirtiyor...

Sosyal medyaya düşen bu fotoğraflar o bilindik kalıbı akıllara getiriyor: Evet; bugün de başkası yerine utandık...

13 fotoğraf ve 13 inanılmaz vaka... İnsanlar bunları yaparken ne düşünmüş biz anlam veremedik; buyrun bir de bu ibretlik ve güldüren fotoğraflara siz göz atın!

Her fotoğraf ayrı olay

Uyarıya rağmen taze dökülmüş beton yola dalan bu adama hayretler içinde bakıyoruz...
Toplu ulaşım araçlarında bacaklarını açan insanlara karşı yapılan uyarılar özellikle son dönemde sık sık sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu adama hangi uyarıyı nasıl yaparlar bilemedik... Gerçekten utanç verici...
Bu hanım efendi keşke peynirlerin üzerine oturmasaydı; nihayetinde başkasına lazım olabilir...
Son zamanlarda konserlerde çok yaşanılan bir durum bu... Önümüzdeki insanlar anı yaşamak yerine kaydetmeyi doğru buluyor. Ama ya anı yaşamak isteyenler ne olacak canısı?
Gerçekten ciddi misin? Bu biraz ayıp değil mi?
"Elmanın tadına baksam yeter" diyenlerde bugün... Bir bakıp çıkacağım'ı bir de böyle görmüş olduk...
Otobüste yanınıza kimin geleceği belli olmayabilir... "Hayattaki şansım"a üzücü bir örnek...
Cam kenarı yasak mı?
Diş macununu ortasından sıkanların bile bunun yanında normal kaldığını düşündüren bir kare...
Uykusuz olunca "dünyada bir tek ben kaldım" hastalığa yakalananlar...
Güzel çiçeklere ihtiyaç yokmuşsa demek... Ne istediniz bu güzel çiçeklerden...
Bazılarının hem çok parası hem de çok boş zamanı var...
İnsan bazen hayret ediyor... 6'lı koladan ne istedin kardeşim....
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Anahtar Kelimeler:
ibretlik fotoğraflar sosyal medyada olay

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