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Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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KV Mechelen-Club Brugge

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KV Mechelen ile Club Brugge takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

LASK Linz-Sturm Graz

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK Linz ile Sturm Graz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Schalke 04-Hertha BSC Berlin

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Schalke 04 ile Hertha BSC Berlin takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Irapuato-Venados FC

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Meksika 2. Ligi liginde oynanacak olan Irapuato ile Venados FC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

UCSA-Podillya-Khmelintskyi

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan UCSA ile Podillya-Khmelintskyi takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00

Viktoriya Sumy-Prykarpattya

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Viktoriya Sumy ile Prykarpattya takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Ahrobiznes Volochysk-Livyi Bereh

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Ahrobiznes Volochysk ile Livyi Bereh takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Riga FC-2-Smiltene

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile Smiltene takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Leevon PPK-Tukums 2000-2

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Leevon PPK ile Tukums 2000-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hegelmann Litauen B-Ekranas

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile Ekranas takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Slovan Bratislava II-FC Petrzalka

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Slovan Bratislava II ile FC Petrzalka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC ViOn Zlate Moravce-Vrable-Dukla Banska Bystrica

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC ViOn Zlate Moravce-Vrable ile Dukla Banska Bystrica takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Buxoro-FC AGMK

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Buxoro ile FC AGMK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Mashal Mubarek-Pakhtakor

01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Pakhtakor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Audax Italiano-Palestino

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Audax Italiano ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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