Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

KV Mechelen-Club Brugge
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KV Mechelen ile Club Brugge takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
LASK Linz-Sturm Graz
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK Linz ile Sturm Graz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Schalke 04-Hertha BSC Berlin
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Schalke 04 ile Hertha BSC Berlin takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Irapuato-Venados FC
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Meksika 2. Ligi liginde oynanacak olan Irapuato ile Venados FC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
UCSA-Podillya-Khmelintskyi
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan UCSA ile Podillya-Khmelintskyi takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00
Viktoriya Sumy-Prykarpattya
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Viktoriya Sumy ile Prykarpattya takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Ahrobiznes Volochysk-Livyi Bereh
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Ahrobiznes Volochysk ile Livyi Bereh takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Riga FC-2-Smiltene
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile Smiltene takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Leevon PPK-Tukums 2000-2
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Leevon PPK ile Tukums 2000-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Hegelmann Litauen B-Ekranas
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile Ekranas takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Slovan Bratislava II-FC Petrzalka
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Slovan Bratislava II ile FC Petrzalka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FC ViOn Zlate Moravce-Vrable-Dukla Banska Bystrica
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC ViOn Zlate Moravce-Vrable ile Dukla Banska Bystrica takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Buxoro-FC AGMK
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Buxoro ile FC AGMK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Mashal Mubarek-Pakhtakor
01 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Pakhtakor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Audax Italiano-Palestino
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Audax Italiano ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
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