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Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

WSG Tirol-Sturm Graz

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan WSG Tirol ile Sturm Graz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Red Bull Salzburg-Hartberg

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Red Bull Salzburg ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Zurich-Servette

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Zurich ile Servette takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Basel-Lausanne

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Basel ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Thun-Young Boys

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Gangwon-Bucheon

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Jeonbuk FC-FC Seoul

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeonbuk FC ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Pohang Steelers-Gimcheon Sangmu

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Pohang Steelers ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Falkirk-St Mirren

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Falkirk ile St Mirren takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Aberdeen-Hearts

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Aberdeen ile Hearts takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Tianjin Jinmen Tiger-Yunnan Yukun

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Port FC-Shandong Taishan

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Beijing Guoan-Zhejiang Professional

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Chengdu Rongcheng FC-Wuhan Three Towns FC

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Akron Togliatti-Rubin Kazan

01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Akron Togliatti ile Rubin Kazan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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