Bugün hangi maçlar var? 01 Ağustos Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

WSG Tirol-Sturm Graz
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan WSG Tirol ile Sturm Graz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Red Bull Salzburg-Hartberg
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Red Bull Salzburg ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Zurich-Servette
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Zurich ile Servette takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Basel-Lausanne
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Basel ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Thun-Young Boys
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Gangwon-Bucheon
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Jeonbuk FC-FC Seoul
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeonbuk FC ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Pohang Steelers-Gimcheon Sangmu
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Pohang Steelers ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Falkirk-St Mirren
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Falkirk ile St Mirren takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Aberdeen-Hearts
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Aberdeen ile Hearts takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Tianjin Jinmen Tiger-Yunnan Yukun
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shanghai Port FC-Shandong Taishan
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Beijing Guoan-Zhejiang Professional
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Chengdu Rongcheng FC-Wuhan Three Towns FC
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Akron Togliatti-Rubin Kazan
01 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Akron Togliatti ile Rubin Kazan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
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