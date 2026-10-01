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Bugün hangi maçlar var? 01 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Azerbaycan-Lihtenştayn

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Azerbaycan ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Malta-Cebelitarık

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Malta ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Yunanistan-Hollanda

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Yunanistan ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Danimarka-Portekiz

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Danimarka ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Galler-Norveç

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Galler ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Almanya-Sırbistan

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsrail-Kosova

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsrail ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İrlanda Cumhuriyeti-Avusturya

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Gine-Kenya

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Gine ile Kenya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hapoel Raanana-Kafr Qasim

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Raanana ile Kafr Qasim takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hapoel Afula-Hapoel Rishon LeZion

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Afula ile Hapoel Rishon LeZion takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Maccabi Ahi Nazareth-Ironi Modi'in

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Ahi Nazareth ile Ironi Modi'in takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Maccabi Bnei Raina-Hapoel Kfar Shalem

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Bnei Raina ile Hapoel Kfar Shalem takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Ashdod-Maccabi Herzeliya

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Ashdod ile Maccabi Herzeliya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kiryat Yam-Hapoel Kfar Saba

01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Kiryat Yam ile Hapoel Kfar Saba takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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