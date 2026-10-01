Bugün hangi maçlar var? 01 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Azerbaycan-Lihtenştayn
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Azerbaycan ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Malta-Cebelitarık
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Malta ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Yunanistan-Hollanda
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Yunanistan ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Danimarka-Portekiz
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Danimarka ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Galler-Norveç
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Galler ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Almanya-Sırbistan
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İsrail-Kosova
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsrail ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İrlanda Cumhuriyeti-Avusturya
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Gine-Kenya
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Gine ile Kenya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hapoel Raanana-Kafr Qasim
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Raanana ile Kafr Qasim takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hapoel Afula-Hapoel Rishon LeZion
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Afula ile Hapoel Rishon LeZion takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Maccabi Ahi Nazareth-Ironi Modi'in
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Ahi Nazareth ile Ironi Modi'in takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Maccabi Bnei Raina-Hapoel Kfar Shalem
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Bnei Raina ile Hapoel Kfar Shalem takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Ashdod-Maccabi Herzeliya
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Ashdod ile Maccabi Herzeliya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Kiryat Yam-Hapoel Kfar Saba
01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Kiryat Yam ile Hapoel Kfar Saba takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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