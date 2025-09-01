Bugün hangi maçlar var? 01 Eylül Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Huesca-Eibar
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Huesca ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Leganes-Deportivo La Coruna
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Leganes ile Deportivo La Coruna takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Dravinja-Nafta
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Dravinja ile Nafta takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Marek Dupnitsa-Minyor Pernik
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Marek Dupnitsa ile Minyor Pernik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Rigas FS-2-Marupe
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Marupe takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Macva Sabac-Borac 1926
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Macva Sabac ile Borac 1926 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Trayal Krusevac-Dinamo Jug
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Trayal Krusevac ile Dinamo Jug takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Dubocica Leskovac-FK FAP
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dubocica Leskovac ile FK FAP takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Hapoel Nof HaGalil-Kiryat Yam
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Nof HaGalil ile Kiryat Yam takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Maccabi Kabilio Jaffa-Hapoel Ramat Gan
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Kabilio Jaffa ile Hapoel Ramat Gan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hapoel Afula-Hapoel Rishon LeZion
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Afula ile Hapoel Rishon LeZion takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Forli-Ravenna
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Forli ile Ravenna takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Guidonia Montecelio-Pineto
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Guidonia Montecelio ile Pineto takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Atletico Madrid B-Atletico Sanluqueno
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Atletico Madrid B ile Atletico Sanluqueno takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Villarreal B-Alcorcón
01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Villarreal B ile Alcorcón takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
