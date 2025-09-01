SPOR

Bugün hangi maçlar var? 01 Eylül Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Emre Şen

Huesca-Eibar

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Huesca ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Leganes-Deportivo La Coruna

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Leganes ile Deportivo La Coruna takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Dravinja-Nafta

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Dravinja ile Nafta takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Marek Dupnitsa-Minyor Pernik

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Marek Dupnitsa ile Minyor Pernik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Rigas FS-2-Marupe

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Marupe takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Macva Sabac-Borac 1926

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Macva Sabac ile Borac 1926 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Trayal Krusevac-Dinamo Jug

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Trayal Krusevac ile Dinamo Jug takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Dubocica Leskovac-FK FAP

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dubocica Leskovac ile FK FAP takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Hapoel Nof HaGalil-Kiryat Yam

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Nof HaGalil ile Kiryat Yam takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Maccabi Kabilio Jaffa-Hapoel Ramat Gan

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Kabilio Jaffa ile Hapoel Ramat Gan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hapoel Afula-Hapoel Rishon LeZion

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Afula ile Hapoel Rishon LeZion takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Forli-Ravenna

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Forli ile Ravenna takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Guidonia Montecelio-Pineto

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Guidonia Montecelio ile Pineto takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Atletico Madrid B-Atletico Sanluqueno

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Atletico Madrid B ile Atletico Sanluqueno takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Villarreal B-Alcorcón

01 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Villarreal B ile Alcorcón takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

