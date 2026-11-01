Bugün hangi maçlar var? 01 Kasım Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor

01 Kasım 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig karşılaşması yapılacak. Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor ile karşılaşacak. Maç saati 13:30. Amed Sportif Faaliyetler, 9 maçta 6 galibiyet elde etti. Bu sonuçla ligde 2. sırada bulunuyor. Eyüpspor ise 9 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Bu nedenle Eyüpspor, 18. sırada yer alıyor. Mücadele oldukça heyecanlı geçecektir. Maç beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarının performansını yakından takip edebilecek. Maç öncesi beklentiler oldukça yüksek. Herkes bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

İstanbul Başakşehir-Samsunspor

01 Kasım 2026 tarihinde, saat 16:00'da Trendyol Süper Lig kapsamında İstanbul Başakşehir ile Samsunspor karşılaşacak. Bu maç her iki ekip için kritik bir öneme sahip. Ev sahibi İstanbul Başakşehir, ligde 12. sırada bulunuyor. Takım, bu sezon 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 11. Bu durumda rakiplerine karşı zor anlar yaşıyorlar.

Konuk takım Samsunspor, 17. sırada yer alıyor. Takım, yine 9 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile sadece 4 puan toplayabildi. Bu durum, onların ligde sıkıntılı bir süreç yaşadığını gösteriyor.

İstanbul Başakşehir, bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Samsunspor ise puan durumunu düzeltebilmek için mücadele edecek. Maç, beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu zorlu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Trabzonspor-Gaziantep FK

01 Kasım 2026 tarihindeki maç, saat 16:00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Trabzonspor, ligde 9 maçında 19 puan kazandı. Bu başarı, takımı 3. sıraya taşıdı. Gaziantep FK ise 8 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir atmosfer bekleniyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Trabzonspor, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecek. Gaziantep FK ise sürpriz yapma peşinde. Maçın sonucu, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Kasımpaşa-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig maçları devam ediyor. 01 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00'da Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ligde 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 4. sırada yer almakta. Bu mücadele beIN Sports kanalından yayınlanacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Kasımpaşa ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak. Beşiktaş ise şampiyonluk hedefiyle sahada olacak. Maç, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma vaat ediyor. Bu önemli karşılaşma, takımların sezon hedeflerini şekillendirecek.

Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor

01 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da bir maç oyunu olacak. Trendyol 1. Lig mücadelesinde Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor karşılaşacak. Ekenler Beton Sivasspor, şu anda 17. sırada yer alıyor. Boluspor ise ligin sonuncusu olarak 20. sırada bulunuyor. Bu maçı beIN Sports 2, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından izlemek mümkün olacak. Maçın gidişatı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Ligin durumu, bu mücadele sonucuyla daha da şekillenecek. Herkes, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

İstanbulspor-Mardin 1969 Spor

01 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. İstanbulspor, Mardin 1969 Spor ile oynayacak. İstanbulspor bu sezon sıkıntılı günler geçiriyor. Takım, ligde 19. sırada bulunuyor. Mardin 1969 Spor ise başarılı bir sezon geçiriyor. Şu an ligde 5. sırada yer alıyor. Bu maç, izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak. Maç beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca TRT Kürdi kanalı da maçı duyuracak. Taraftarlar, bu maçı merakla bekliyor. Karşılaşma, İstanbul'da gerçekleşecek. İki takım arasındaki rekabet ise oldukça çekişmeli. Herkes, maçın sonucunu öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor

01 Kasım 2026 saat 16:00’de Trendyol 1. Lig’de bir mücadele gerçekleştirilecek. Alagöz Holding Iğdır FK, Antalyaspor ile karşılaşacak. Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 3. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, lig için büyük önem taşıyor. Maçın yayıncı kanalları, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor olarak belirlendi. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki ekip de galibiyeti hedefliyor. Mücadele, her açıdan dikkat çekici olacak. Herkes, bu karşılaşmayı izlemek için ekran başına geçecek.

Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor

01 Kasım 2026 tarihi. Saat 19:00. Trendyol 1. Lig kapsamında Bodrum FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Bodrum FK, ligde 12 maç oynadı. Bu maçlarda 4 galibiyet aldı. Şu anda 9. sırada bulunuyor. Eminevim Ümraniyespor, 11 maçta mücadele etti. Bu maçlardan sadece 3 galibiyet çıkardı. Takım, 15. sıradadır. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Taraftarları, destekleriyle takımlarını yalnız bırakmayacak. Maçın sonucu, ligdeki durumu etkileyecek. Bu mücadele, izleyenler için keyifli olacak.

Liverpool-Arsenal

01 Kasım 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 19:30'da başlayacak müsabakada Liverpool ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Liverpool şu anda 5. sırada yer alıyor. Arsenal ise 2. sırada bulunuyor. Bu iki takım arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından izlenebilecek. İzleyiciler, bu karşılaşmanın heyecanını kaçırmak istemeyecek. Her iki takımın performansları, sezonun gidişatını etkileyebilir. Kırmızıların ve Kanatların karşılaşması, futbol severler için keyifli anlar sunacak. Başarılı olan takım, ligdeki konumunu güçlendirebilir.

Union Berlin-FC Köln

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Union Berlin ile FC Köln, 01 Kasım 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç saati 17:30 olarak belirlendi. Union Berlin, ligde 17. sırada yer alıyor. FC Köln ise daha iyi bir pozisyonda, 14. sırada bulunuyor. Bu mücadele, S Sport+ kanalında yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir maç olacak. İki takım için de puan mücadelesi büyük önem taşıyor.

Eintracht Frankfurt-Hamburger SV

01 Kasım 2026 tarihinde saat 19:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde maç oynanacak. Eintracht Frankfurt, Hamburger SV ile karşılaşacak. Her iki takım da ligdeki konumlarını yükseltmek için mücadele verecek. Eintracht Frankfurt şu an 15. sırada. Hamburger SV ise 13. sırada bulunuyor. Bu kritik maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Heyecan verici bir ortam olacağı şimdiden belli. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Lig sıralamasında yukarılara tırmanmak istiyorlar. Maç öncesi hazırlıklar tam gaz sürüyor.

Como-Venezia

01 Kasım 2026 tarihi önemli bir maçı barındırıyor. Saat 14:30'da İtalya Serie A Ligi’nde Como, Venezia ile mücadele edecek. Bu karşılaşmanın sonucu, her iki takım için kritik olabilir.

Como, 20 puanla 5. sırada bulunuyor. Takım ligdeki iyi performansını sürdürmek istiyor. Venezia ise 3 puanla 20. sırada yer alıyor. Konuk ekip için bu maç, düşme hattından kurtulma şansı olabilir.

Maç S Sport 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Herkesin gözü bu önemli mücadelede. Takımlar galibiyet için sahada ter dökecek. İzleyiciler, bu maçı kaçırmak istemeyecek.

Frosinone-Torino

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. Frosinone, Torino ile karşı karşıya gelecek. Maç, 01 Kasım 2026 tarihinde oynanacak. Başlama saati 17:00 olarak belirlendi. Frosinone, 9 maçta 17 puan topladı. Bu başarı, onu ligde 6. sıraya taşıdı. Torino ise 9 maçta 13 puan elde etti. Bu da onları 10. sıraya yerleştirdi. Maç, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından aktarılacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir fırsat sunuyor.

Lazio-Cagliari

01 Kasım 2026 tarihinde saat 17:00'de İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Lazio, Cagliari ile karşılaşacak. Şu anki lig durumlarına göre Lazio, 25 puanla 1. sırada yer alıyor. Cagliari ise 13 puanla 11. sırada bulunmakta. Bu maç, takımlar için büyük bir önem taşıyor. Lazio liderliğini korumak istiyor. Cagliari ise puanlarını artırmayı hedefliyor. Maç, S Sport 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı dikkatle takip edecek. Bu karşılaşma, ligin heyecanını artıracak. Hedeflenen sonuç, her iki takım için de farklı olabilir.

Lecce-Genoa

01 Kasım 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:00'de İtalya Serie A Ligi'nde Lecce ile Genoa karşılaşacak. Lecce, ligde şu an 14. sırada yer alıyor. Genoa ise 13. sıradadır. Bu mücadele futbolseverler için dikkat çekici olacak. Ayrıca maç, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımlar arasındaki rekabet, izleyenlere keyif verecek. Taraftarlar için bu maç büyük bir heyecan kaynağı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İlgili takımlar, sahadan 3 puanla ayrılma hedefinde. Futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir karşılaşma.