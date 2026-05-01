Bugün hangi maçlar var? 01 Mayısıs Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Tümosan Konyaspor

01 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor, ligde 9. sırada bulunuyor. Tümosan Konyaspor ise 8. sırada yer alıyor. Bu mücadele, iki takım için büyük bir önem taşıyor. Maç, beIN Sports üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Bu mücadele, futbolseverler için heyecan dolu geçecek.

Gaziantep FK-Beşiktaş

Günün maçı, 01 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaşacak. Gaziantep FK, ligde 10. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından izlenebilecek. Taraftarların ilgisi yüksek. Her iki takım da galibiyet peşinde. Beklentiler oldukça fazla. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir. İzleyiciler, karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK

01 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç olacak. Bu maçta Atakaş Hatayspor, İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Atakaş Hatayspor 19. sırada yer alıyor. İmaj Altyapı Vanspor FK ise 11. sırada bulunuyor. Mücadelenin yayıncı kanalı TRT Spor olacak. Taraftarlar, iki takımın mücadelesini heyecanla bekliyor. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileme potansiyeline sahip. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyenler, maçta keyifli anlar yaşayabilir.

Boluspor-Serik Spor

01 Mayıs 2026 tarihi. Saat 17:00. Trendyol 1. Lig’de Boluspor ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu bir maç olacak. Boluspor, ligde 16. sıradadır. Serik Spor ise 17. sırada yer alıyor. Her iki takım için bu karşılaşma çok önemli. Maç sonucunda ligdeki konumları değişebilir. TRT Spor kanalı üzerinden yayın yapılacak. Taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterecek. Kalan süre içinde her iki takım da galibiyet hedefleyecek. Bu, ligdeki kaderlerini belirleyecek bir an olacak. Sporcular en iyi performanslarını sergilemeye çalışacak. Beklentiler yüksek. Maçın sonuçları ayrıca merakla bekleniyor. Tüm gözler bu mücadelede olacak.

İstanbulspor-Adana Demirspor

Trendyol 1. Lig maçında İstanbulspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç, 01 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de başlayacak. İstanbulspor, ligde 14. sırada yer alıyor. Bu sezon 37 maç oynadı. 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı. Toplamda 49 puan topladı.

Adana Demirspor ise zor bir durumda. Lig tablosunda son sırada bulunuyor. 37 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte puanı 0 olarak kalmış durumda. Maçın yayın hakkı TRT Spor kanalında bulunuyor. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Manisa FK-Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig'de 01 Mayıs 2026 tarihinde önemli bir maç var. Manisa FK, saat 20:00'de sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Manisa FK şu anda ligde 10. sırada yer alıyor. Sakaryaspor ise oldukça zor bir durumda. Takım 18. sırada bulunuyor. Bu maç, iki takım için de büyük önem taşıyor. Maç TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu maçı kaçırmamalı. Herkes elini dikecek. Takımlar galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, iki takımın kaderini belirleyecek.

Leeds United-Burnley

01 Mayıs 2026'da Leeds United ile Burnley karşılaşacak. Maç saati 22:00'dir. İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Leeds United, 34 maçın sonunda 15. sırada bulunuyor. Burnley ise 19. sıradadır. Alt sıralarda zorlu bir mücadele veriyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da puan almak istiyor. Bu maç, ligdeki kritik anlardan biri olacak. Herkes gözlerini stada çevirmiş durumda.

Pisa-Lecce

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Pisa ile Lecce, 01 Mayıs 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:45'te başlayacak. Pisa, ligdeki 20. sırada bulunuyor. Zorlu bir sezon geçiriyorlar. Şu anda yalnızca 2 galibiyet aldılar. Toplamda 18 puana sahipler. Lecce, 17. sırada yer alıyor. Onların 29 puanı bulunuyor. Pisa için bu maç kritik öneme sahip. Lecce, zor duruma düşen Pisa için önemli bir rakip. Maçın yayıncıları S Sport 2 ve Tivibu Spor kanalları olacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadeleye tanık olacak.

Girona-Mallorca

İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. Girona, 01 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22:00'de Mallorca ile oynayacak. Girona, ligde 15. sırada yer alıyor. 33 maçta 38 puan topladılar. Mallorca ise 17. sırada bulunuyor. Onların puanı 35. Maç iki önemli spor kanalından yayınlanacak. S Sport ve Tivibu Spor2 bu karşılaşmayı ekrana getirecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele izleme fırsatı bulacak. İki takım da galibiyet peşinde koşacak. Bu karşılaşma, ligdeki son haftaların önemini artırıyor. Futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Cercle Brugge-Zulte Waregem

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Cercle Brugge ile Zulte Waregem takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Andorra-Albacete

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Andorra ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 17:15

Deportivo La Coruna-Leganes

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Leganes takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Real Zaragoza-Granada

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Zaragoza ile Granada takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Spezia-Venezia

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Spezia ile Venezia takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sampdoria-Südtirol

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Sampdoria ile Südtirol takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00