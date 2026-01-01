Bugün hangi maçlar var? 01 Ocak Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Crystal Palace-Fulham

Crystal Palace, Fulham ile 01 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Her iki takımın ligdeki durumu birbirine oldukça yakın. Crystal Palace 11. sırada yer alıyor. Fulham ise 12. sırada konumlanmış durumda. İki takımın da puanı 26. Bu heyecan dolu mücadele, beIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Maç sonucu takımların ligdeki yerlerini etkileyebilir. İkisi de galibiyet için sahada mücadele edecek.

Liverpool-Leeds United

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 01 Ocak 2026 tarihinde Liverpool, Leeds United ile karşılaşacak. Maç saati 20:30'da başlayacak. Liverpool, 18 maçta 10 galibiyet elde etti. Bu başarı ile ligde 4. sırada yer alıyor. Leeds United ise 5 galibiyetle 16. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma izleyiciler için heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı kaçırmamalı. Liverpool güçlü bir takım olarak öne çıkıyor. Leeds United ise zorlu bir mücadele verecek.

Brentford-Tottenham Hotspur

01 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Brentford, Tottenham Hotspur ile karşı karşıya gelecek. Brentford, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 18 maçta 26 puan topladı. Rakibi Tottenham Hotspur ise 13. sırada bulunuyor. Tottenham, aynı şekilde 18 maçta 25 puana sahip. Maçın yayıncısı beIN Sports 4. Olacak mücadele, her iki takım açısından da önemli. Brentford, galibiyet alarak puanını artırmak isteyecek. Tottenham Hotspur ise ligdeki durumunu düzeltmeyi hedefliyor. İki takımın da mücadeleci bir oyun sergilemesi bekleniyor. Maç, futbolseverler için keyifli bir deneyim sunacak.

Sunderland-Manchester City

Sunderland, Manchester City ile karşılaşacak. Maçın tarihi 01 Ocak 2026. Saat 23:00'te başlayacak. Bu karşılaşma İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Sunderland, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 18 maçta 7 galibiyet elde etti. Ayrıca 4 mağlubiyet aldı. Bunun yanı sıra, 7 beraberlik ile 28 puan topladı. Manchester City ise 2. sırada. 18 maçta 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Sadece 1 beraberlik ile 40 puana ulaştı. Bu maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Kağıt üzerinde heyecan verici bir karşılaşma bekleniyor. Takımların performansları merakla izlenecek. Herkes bu maçı bekliyor.

Blackburn Rovers-Wrexham

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Derby County-Middlesbrough

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Derby County ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Watford-Birmingham City

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Birmingham City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Bristol City-Portsmouth

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Portsmouth takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Preston North End-Sheffield Wednesday

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Sheffield Wednesday takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ipswich Town-Oxford United

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Ipswich Town ile Oxford United takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Swansea City-West Bromwich Albion

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Hull City-Stoke City

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Stoke City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Queens Park Rangers-Norwich City

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Queens Park Rangers ile Norwich City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Charlton Athletic-Coventry City

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Southampton-Millwall

01 Ocak Perşembe 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00