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Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Real Madrid-Juventus

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Real Madrid ile Juventus takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Brann 2-Pors Grenland

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Brann 2 ile Pors Grenland takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Valur-Stjarnan

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Valur ile Stjarnan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

FC Jazz-EPS

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile EPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

KuPS-Gnistan

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan KuPS ile Gnistan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Hudiksvalls FF-Friska Viljor

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Hudiksvalls FF ile Friska Viljor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vanersborgs FK-Torslanda IK

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Vanersborgs FK ile Torslanda IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Super Nova-Auda

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Super Nova ile Auda takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Riga FC-FS Jelgava

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Riga FC ile FS Jelgava takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Cumbaya FC-Nueve de Octubre

01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Cumbaya FC ile Nueve de Octubre takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

San Antonio-Gualaceo

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan San Antonio ile Gualaceo takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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