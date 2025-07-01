Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Real Madrid-Juventus
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Real Madrid ile Juventus takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Brann 2-Pors Grenland
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Brann 2 ile Pors Grenland takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Valur-Stjarnan
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Valur ile Stjarnan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
FC Jazz-EPS
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile EPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
KuPS-Gnistan
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan KuPS ile Gnistan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Hudiksvalls FF-Friska Viljor
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Hudiksvalls FF ile Friska Viljor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Vanersborgs FK-Torslanda IK
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Vanersborgs FK ile Torslanda IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Super Nova-Auda
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Super Nova ile Auda takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Riga FC-FS Jelgava
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Riga FC ile FS Jelgava takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Cumbaya FC-Nueve de Octubre
01 Temmuz Salı 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Cumbaya FC ile Nueve de Octubre takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
San Antonio-Gualaceo
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan San Antonio ile Gualaceo takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
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