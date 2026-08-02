Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Austria Lustenau-Ried
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Austria Lustenau ile Ried takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Wolfsberger AC-Austria Wien
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Wolfsberger AC ile Austria Wien takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Rapid Wien-Altach
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Rapid Wien ile Altach takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Vaduz-St. Gallen
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Vaduz ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Grasshopper-Lugano
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile Lugano takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Sion-Luzern
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile Luzern takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Jeju United-Incheon United
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daejeon Hana Citizen-Gwangju
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Ulsan HD-Anyang
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan HD ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
St Johnstone-Kilmarnock
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan St Johnstone ile Kilmarnock takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Hibernian-Motherwell
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hibernian ile Motherwell takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Liaoning Tieren-Shanghai Shenhua
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shenzhen Peng City-Chongqing Tongliang Long
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
FK Orenburg-Zenit
02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FK Orenburg ile Zenit takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
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