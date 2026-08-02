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Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Austria Lustenau-Ried

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Austria Lustenau ile Ried takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Wolfsberger AC-Austria Wien

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Wolfsberger AC ile Austria Wien takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Rapid Wien-Altach

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Rapid Wien ile Altach takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vaduz-St. Gallen

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Vaduz ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Grasshopper-Lugano

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile Lugano takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Sion-Luzern

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile Luzern takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Jeju United-Incheon United

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daejeon Hana Citizen-Gwangju

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Ulsan HD-Anyang

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan HD ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

St Johnstone-Kilmarnock

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan St Johnstone ile Kilmarnock takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Hibernian-Motherwell

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hibernian ile Motherwell takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Liaoning Tieren-Shanghai Shenhua

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shenzhen Peng City-Chongqing Tongliang Long

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FK Orenburg-Zenit

02 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FK Orenburg ile Zenit takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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