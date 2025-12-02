SPOR

Bugün hangi maçlar var? 02 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Muş SK-Tümosan Konyaspor

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Muş SK ile Tümosan Konyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Zecorner Kayserispor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Atko Grup Pendikspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Sakaryaspor ile Gençlerbirliği takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

AFC Bournemouth-Everton

AFC Bournemouth ile Everton, 02 Aralık 2025 tarihinde saat 22:30'da karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. İlk yarının sonuna yaklaşırken, Bournemouth, 11. sırada yer alıyor. Bournemouth, ligde 19 puana sahip. Everton ise 14. sırada bulunuyor. Everton'un puanı 18. Bu önemli mücadele, beIN Sports 4 kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın da sezon hedefleri doğrultusunda galibiyete ihtiyacı var. İzleyiciler, maçı kaçırmamak için hazırlık yapıyor. Futbolseverler için keyifli bir akşam olması bekleniyor.

Fulham-Manchester City

02 Aralık 2025 tarihinde saat 22:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. Fulham, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Fulham, 13 maç oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet elde etti. Şu an 15. sırada yer alıyor. Manchester City ise oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. 25 puanla 2. sırada bulunuyor. Bu mücadele futbolseverler için büyük bir heyecan taşımakta. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli maçı kaçırmamalı. Futbolun keyfini çıkarmak için harika bir fırsat olacak.

Newcastle United-Tottenham Hotspur

02 Aralık 2025'te saat 23:15'te, İngiltere Premier Ligi'nde güzel bir karşılaşma olacak. Newcastle United ile Tottenham Hotspur birbirleriyle mücadele edecek. İki takım da ligde 13. sırada yer alıyor. Şu ana kadar her ikisi de 13 maçta 18 puan topladı. Newcastle, bu süreçte 5 galibiyet aldı. Ayrıca 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Tottenham da benzer bir performans sergiliyor. İki ekibin bu durumu, maçın önemini artırıyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan verici karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Barcelona-Atletico Madrid

02 Aralık 2025 tarihinde önemli bir maç var. Barcelona, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Bu karşılaşma İspanya La Liga'da gerçekleşecek.

Barcelona, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, 14 maçta 11 galibiyet elde etti. Ayrıca, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikleri bulunuyor. Bu sonuçlarla 34 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor.

Atletico Madrid de sezonu iyi geçiyor. Takım, 14 maçta 9 galibiyet aldı. Bir mağlubiyetleri ve 4 beraberlikleri var. Atletico, toplamda 31 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bu heyecan dolu maç, futbolseverler için büyük bir fırsat. Yayın, S Sport kanalından yapılacak. Hem Barcelona'nın hem de Atletico Madrid'in güçlü kadroları sahada olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Blackburn Rovers-Ipswich Town

02 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Ajax-Groningen

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Ajax ile Groningen takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Vasco da Gama-Mirassol

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile Mirassol takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

FK Podgorica-Berane

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Podgorica ile Berane takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Etar-Sportist Svoge

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile Sportist Svoge takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Ludogorets II-Marek Dupnitsa

02 Aralık Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Ludogorets II ile Marek Dupnitsa takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Univ. de Chile-Coquimbo Unido

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Univ. de Chile ile Coquimbo Unido takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

