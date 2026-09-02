Bugün hangi maçlar var? 02 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Vanspor FK-Batman Petrolspor

02 Eylül 2026'da saat 17:00'de bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig kapsamında Vanspor FK, Batman Petrolspor ile karşılaşacak. Vanspor FK, ligde 14. sırada yer alıyor. Batman Petrolspor ise lider konumda bulunuyor. Bu önemli karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın performansı merak ediliyor. Vanspor FK’nın düşüşü dikkat çekiyor. Batman Petrolspor ise formda bir grafik çiziyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak.

Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 Spor

Ekenler Beton Sivasspor, Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Maç 02 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamındadır. Ekenler Beton Sivasspor, 4 maçta 2 puan topladı. 18. sırada bulunuyor. Mardin 1969 Spor ise 8 puan ile 5. sırada yer alıyor. Maçın yayıncı kuruluşları TRT Spor ve beIN Sports Max 1’dir. Bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşımaktadır. Her iki ekibin de maçı kazanma hedefi yüksek. İzleyiciler, bu mücadeleyi heyecanla takip edecektir.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor

02 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma olacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayserispor ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük, ligde 9. sırada yer alıyor. Rakibi Kayserispor ise 3. sırada bulunuyor. Maç, tabii Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyicilere heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Her iki takım da galibiyet için ter dökecek. Taraftarlar, maçta takımlarını desteklemek üzere stadyumda yer alacak. Bu maç, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Futbolseverler, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

West Bromwich Albion-Charlton Athletic

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Charlton Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Millwall-Wrexham

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Queens Park Rangers-Cardiff City

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Queens Park Rangers ile Cardiff City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Burnley-Middlesbrough

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Burnley ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Sint Truiden-Union St.Gilloise

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sint Truiden ile Union St.Gilloise takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Austria Wien-WSG Tirol

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Austria Wien ile WSG Tirol takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Red Bull Salzburg-Rapid Wien

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Red Bull Salzburg ile Rapid Wien takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Grasshopper-St. Gallen

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Thun-Lausanne

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Luzern-Vaduz

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Luzern ile Vaduz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Kilmarnock-St Mirren

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Kilmarnock ile St Mirren takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Motherwell-Dundee United

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Motherwell ile Dundee United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45