Bugün hangi maçlar var? 02 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Panevezys-2-FK Zalgiris-2
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Panevezys-2 ile FK Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Cobresal-Deportes Iquique
03 Haziran Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Cobresal ile Deportes Iquique takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
JK Tallinna Kalev U21-Tartu JK Welco
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan JK Tallinna Kalev U21 ile Tartu JK Welco takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Ternana-Pescara
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Ternana ile Pescara takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Sollentuna FK-IFK Haninge
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Sollentuna FK ile IFK Haninge takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Gefle-Arlanda
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Gefle ile Arlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FC Stockholm Internazionale-AFC Eskilstuna
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Stockholm Internazionale ile AFC Eskilstuna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Brann 2-Eik-Tonsberg
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Brann 2 ile Eik-Tonsberg takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
JJK Jyvaskyla-FC Jazz
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan JJK Jyvaskyla ile FC Jazz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Chapecoense-Amazonas
03 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Chapecoense ile Amazonas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Paysandu-Criciuma
03 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Paysandu ile Criciuma takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Valur-Fram Reykjavik
02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Valur ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
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