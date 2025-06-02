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Bugün hangi maçlar var? 02 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Panevezys-2-FK Zalgiris-2

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Panevezys-2 ile FK Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Cobresal-Deportes Iquique

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Cobresal ile Deportes Iquique takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

JK Tallinna Kalev U21-Tartu JK Welco

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan JK Tallinna Kalev U21 ile Tartu JK Welco takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Ternana-Pescara

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Ternana ile Pescara takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Sollentuna FK-IFK Haninge

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Sollentuna FK ile IFK Haninge takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Gefle-Arlanda

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Gefle ile Arlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Stockholm Internazionale-AFC Eskilstuna

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Stockholm Internazionale ile AFC Eskilstuna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Brann 2-Eik-Tonsberg

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Brann 2 ile Eik-Tonsberg takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

JJK Jyvaskyla-FC Jazz

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan JJK Jyvaskyla ile FC Jazz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Chapecoense-Amazonas

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Chapecoense ile Amazonas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Paysandu-Criciuma

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Paysandu ile Criciuma takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Valur-Fram Reykjavik

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Valur ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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