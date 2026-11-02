Bugün hangi maçlar var? 02 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor

02 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. Ev sahibi takım Gençlerbirliği, 16. sıradadır. Şu ana kadar 9 maça çıkmışlardır. Bu maçlarda 2 galibiyet elde ettiler. 5 mağlubiyet yaşadılar. Ayrıca 2 beraberlikleri var. Topladıkları puan ise 8.

Ziyaretçi takım Corendon Alanyaspor, 12. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 3 galibiyet almış durumda. Bunun yanında 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik de mevcut. Topladıkları puan ise 12. Maç heyecanla bekleniyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maç saatinde ekran başında olacak.

Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor

02 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig maçı oynanacak. Metro Holding Kayserispor, Muğlaspor ile mücadele edecek. Metro Holding Kayserispor, bu sezon 12 maçta mücadele etti. Takım, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 27 puan toplayarak ligde 2. sıradadır. Muğlaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 18 puana sahip. Bu durumda Muğlaspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Maçın yayıncıları beIN Sports 2 ve TRT Spor'dur. İzleyiciler bu iki kanaldan karşılaşmayı takip edebilir. Maç, her iki takım için de oldukça önemli. Performanslar, galibiyet ve puan durumu açısından belirlenecek.

Newcastle United-Everton

02 Kasım 2026'da önemli bir maç var. Saat 23:00'te başlayacak. Newcastle United, Everton ile mücadele edecek. Newcastle United, ligin 12. sırasında yer alıyor. Everton ise 14. sırada bulunmakta. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı takip edebilir. Özellikle her iki takımın da puana ihtiyacı var. Zevkli bir maç bekleniyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Sassuolo-Fiorentina

02 Kasım 2026 tarihinde saat 20:30'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi'nde Sassuolo, Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip Sassuolo, ligde 15. sırada yer alıyor. Konuk takım Fiorentina ise 17. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için kritik öneme sahip. Takımlar, ligdeki düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Karşılaşma, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi takip edebilir.

Atalanta-Parma

02 Kasım 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi’nde önemli bir maç var. Atalanta, Parma ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 22:45. Atalanta, ligde 13. sırada. Parma ise 18. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma S Sport 2 kanalından izlenebilir. Taraftarlar, maç öncesi heyecanlı. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonuçları, lig sıralamasını etkileyebilir.

Deportivo La Coruna-Osasuna

02 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te İspanya La Liga'da bir maç yapılacak. Deportivo La Coruna ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligde 11 puanla mücadele ediyor. Bu önemli maç, Deportivo La Coruna'nın 13. sırada olduğu bir durumda gerçekleşecek. Osasuna ise 15. sıradadır. Maç, S Sport kanalında yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Hem puan durumu hem de prestij açısından büyük önem taşıyor.

Lorient-Stade Brest 29

02 Kasım 2026 tarihinde Fransa Ligue 1’da önemli bir maç var. Lorient ile Stade Brest 29 karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22:45'te başlayacak. Lorient, lig sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Stade Brest 29 ise 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı merakla bekliyor. Lig, rekabetçi bir ortam sunuyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Herkes bu karşılaşmayı takip edecek.

Benfica-Alverca

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Benfica ile Alverca takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Gil Vicente-Vitoria Guimaraes

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Gil Vicente ile Vitoria Guimaraes takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Red Star-Nancy

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Red Star ile Nancy takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Reims-Sochaux

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Reims ile Sochaux takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Tenerife-Andorra

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Tenerife ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Real Oviedo-Las Palmas

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Oviedo ile Las Palmas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:15

Real Valladolid-Leganes

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Valladolid ile Leganes takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Mallorca-Cadiz

02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mallorca ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00