Bugün hangi maçlar var? 02 Mart Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Manisa FK-Arca Çorum FK

02 Mart 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Arca Çorum FK yüzleşecek. Manisa FK, ligde 10. sırada bulunmaktadır. Arca Çorum FK ise 6. sırada yer alıyor. Bu iki takım arasındaki mücadele, izleyiciler için heyecan verici olacak. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takımın da hedefleri var. Manisa FK, yükseliş peşinde. Arca Çorum FK ise ligde daha iyi bir konumda kalmaya çalışacak. Maçın sonucu merakla bekleniyor.

Pisa-Bologna

02 Mart 2026 tarihinde saat 20:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Düşme hattında yer alan Pisa, 19. sırada bulunuyor. Bologna ise 9. sırada yer alıyor. Bologna, Avrupa yarışında iddialı bir konumda. Bu mücadele futbolseverler için heyecan dolu olacak. Karşılaşma Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Hem Pisa hem Bologna, bu maçta önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverler maç için sabırsızlanıyor. Bu karşılaşma, ligin gidişatını büyük ölçüde etkileyebilir.

Udinese-Fiorentina

02 Mart 2026'da saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Udinese ile Fiorentina, bu maçta karşı karşıya gelecek. Udinese, ligde 12. sırada yer alıyor. Fiorentina ise 16. sırada bulunuyor. Her iki takım da zorlu bir mücadeleye çıkacak. Maç, S Sport 2 kanalında yayınlanacak. Ayrıca Tivibu Spor'dan da takip edilebilecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir gece geliyor. Takımlar, galibiyet için savaşacak. Beklentiler yüksek, izleyiciler umutlu.

Real Madrid-Getafe

02 Mart 2026 tarihinde saat 23:00'te La Liga'da bir maç oynanacak. Real Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Real Madrid, 25 maçta 19 galibiyet aldı. Bu başarıyla lig sıralamasında 2. sırada bulunuyor. Getafe ise 25 maçta 8 galibiyet elde etti. Bu nedenle, 13. sırada yer alıyor. Maç S Sport kanalı tarafından yayınlanacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Her iki takım da gerekli motivasyona sahip. Real Madrid, şampiyonluk için iddialı. Getafe ise düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Birmingham City-Middlesbrough

02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Birmingham City ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Gil Vicente-Benfica

02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Gil Vicente ile Benfica takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Amiens SC-Troyes

02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Amiens SC ile Troyes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sporting Gijon-Leganes

02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Sporting Gijon ile Leganes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Cordoba-Andorra

02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

PFC Sochi-Spartak Moskova

02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan PFC Sochi ile Spartak Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00