Bugün hangi maçlar var? 02 Mayısıs Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Samsunspor-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma 02 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Bu maçta Samsunspor, 7. sırada yer alacak. Lider konumda olan Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Taraftarlar, takımını desteklemek için stadyumu dolduracak. Medya, maç öncesi ve sonrası büyük ilgi gösterecek.

Trabzonspor-Göztepe

02 Mayıs 2026 tarihinde Trabzonspor ile Göztepe karşılaşacak. Maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. İki takım, saat 20:00'de sahaya inecek. Trabzonspor, ligi 3. sırada tamamlıyor. Göztepe ise 6. sırada yer alıyor. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports kanallarından canlı yayınlanacak. Heyecan yüksek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak. Maç sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir.

Fenerbahçe-Rams Başakşehir

2 Mayıs 2026 tarihinde Fenerbahçe, Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Maç saati 20:00'dir. Karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Fenerbahçe, ligde 31 maç sonra 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 51 puanla 5. sıradadır. Bu maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanallar üzerinden takip edebilecekler. Hem Fenerbahçe hem de Rams Başakşehir, galibiyet için mücadele edecek. Takımlar, bu önemli mücadelede performanslarını sergileyecekler. Taraftarlar heyecanla maçı bekliyor.

Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor

02 Mayıs 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 16:00'da Bandırmaspor ile Özbelsan Sivasspor karşılaşacak. Bu maç Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleşecek. Bandırmaspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Özbelsan Sivasspor ise 10. sırada bulunuyor. İki takım da galibiyet hedefliyor. Seyirciler arasında büyük bir heyecan var. Maç, TRT Spor ve beIN Connect kanallarından canlı yayınlanacak. Futbol severler bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. Takımların güncel form durumları ve istatistikleri merak ediliyor. Her iki ekip de üç puan almak için mücadele edecek. Taraftarlar yoğun destek verecek. Bu maç, ligdeki rekabeti artıracak bir unsur. Sonuç olarak, futbolseverler için keyifli bir gün olacak.

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer

02 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç düzenlenecek. Sipay Bodrum FK, SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Sipay Bodrum FK ligde 5. sırada yer alıyor. SMS Grup Sarıyer ise 13. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor kanalı ile beIN Connect'ten canlı olarak yayımlanacak. Takımlar arasındaki mücadele heyecan verici olacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu maç, ligdeki sıralamaları etkileyebilir.

Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

02 Mayıs 2026 tarihi, önemli bir gün. Saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir mücadele gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bu karşılaşma kritik bir nokta taşıyor. Ev sahibi takım Eminevim Ümraniyespor, 16. sırada bulunuyor. Konuk takım Ankara Keçiörengücü ise 7. sırada yer alıyor. Maç, beIN Connect ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında olacak. Bu karşılaşma, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Herkesin gözü bu mücadelede olacak. İzlemek için sabırsızlıkla bekleniyor.

Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor

02 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma yapılacak. Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor ile mücadele edecek. Esenler Erokspor, ligin üst sıralarında yer alıyor. İkinci sırada bulunuyor. Erokspor, 73 puanla başarılı bir sezon geçiriyor. Rakip Pendikspor ise altıncı sırada yer almakta. Pendikspor'un puanı 62. Mücadele, TRT Spor ve beIN Sports 3 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu maçı canlı olarak takip edebilir.

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK

02 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:00'da bir karşılaşma gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig kapsamında Arca Çorum FK ile Erzurumspor FK mücadele edecek. Arca Çorum FK, ligde 4. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK ise 1. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar için heyecan verici bir maç olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki yarış açısından büyük önem taşıyor. İzleyiciler bu maçı heyecanla bekliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler

02 Mayıs 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir gün. Saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de heyecanlı bir karşılaşma yapılacak. Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Alagöz Holding Iğdır FK, 14. sıradan mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise 3. sırada yer alıyor. Maçın yayın kanalları, beIN Sports 2 ve TRT Spor. Bu önemli karşılaşma, dikkatle izlenecek. Her iki takım da galibiyet için ter dökecek. Taraftarlar, temsilcilerini desteklemek için stadyumda yer alacak. Maç sonunda kazanan belirlenecek.

Newcastle United-Brighton & Hove Albion

02 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de önemli bir maç oynanacak. Newcastle United, Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Maç İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Newcastle United, 34 maçta 42 puan toplamış durumda. Bu, onları 15. sıraya yerleştiriyor. Rakip takım Brighton & Hove Albion ise 50 puana sahip. Brighton, ligde 6. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Takımlar arasındaki mücadele futbolseverler için heyecan verici olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Brentford-West Ham United

Brentford ile West Ham United, 02 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Brentford, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 34 maçta 48 puan topladı. Bu, dikkat çekici bir başarı. West Ham United ise 17. sırada bulunmakta. Takım, 36 puanla tehlikeli bir konumda. Durumları, gelecek için risk taşıyor. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı takip edebilecek. Her iki takım da sahada parlayacak. Bu, önemli bir mücadele olacak.

Wolverhampton-Sunderland

Wolverhampton ve Sunderland, 02 Mayıs 2026'da karşı karşıya gelecek. Maç İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. İki takım, saat 17:00'de sahaya çıkacak. Wolverhampton, 20. sırada yer alıyor. Bu sezon zorlu bir süreç geçiriyor. Sunderland ise 12. sırada bulunuyor. Takım, orta sıralarda mücadele ediyor. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, maçı canlı izleme şansı bulacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, sezonun kaderini etkileyebilir.

Arsenal-Fulham

02 Mayıs 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Arsenal, Fulham ile karşılaşacak. Maç saat 19:30'da başlayacak. Arsenal, ligin zirvesinde yer alıyor. 34 maçta 73 puan toplayarak 1. sırada bulunuyor. Fulham ise 10. sırada yer alıyor. Fulham, aynı sayıda maçta 48 puan elde etti. Bu maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Arsenal, galibiyet arıyor. Fulham ise sürpriz yapmak istiyor. Bu maç heyecan dolu anlara sahne olacak.

Eintracht Frankfurt-Hamburger SV

02 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Eintracht Frankfurt, Hamburger SV ile mücadele edecek. Ev sahibi takım Eintracht Frankfurt, ligde 7. sırada bulunuyor. Şu ana kadar 31 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Toplamda 43 puan topladı.

Rakip takım Hamburger SV ise 15. sırada yer alıyor. 31 maçta sadece 7 galibiyet elde etti. Ayrıca 10 beraberlik, 14 mağlubiyetle toplamda 31 puan kazandı. Maç heyecanla bekleniyor.

Karşılaşma S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından izlenebilir. İzleyiciler için önemli bir fırsat olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, ligin kaderini de etkileyebilir.

TSG Hoffenheim-Vfb Stuttgart

02 Mayıs 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 16:30'da TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart ile mücadele edecek. İki takım ligdeki pozisyonlarıyla dikkat çekiyor. Hoffenheim 5. sırada, Stuttgart ise 4. sırada bulunuyor. Maçın yayın hakları S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarında yer alacak. Heyecan dolu bir karşılaşma izlemek için futbolseverler ekran başına geçecek. Bu maç, ligdeki rekabeti de artıracak. Herkes gözlerini bu önemli karşılaşmaya çevirecek.