Bugün hangi maçlar var? 02 Ocak Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Cagliari-Milan

Cagliari ile Milan arasında önemli bir maç olacak. 02 Ocak 2026 tarihinde karşı karşıya gelecekler. Maç, saat 22:45'te başlayacak. Cagliari, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, 17 maçta 4 galibiyet almış. 7 mağlubiyet ve 6 beraberlikleri bulunuyor. Toplamda 18 puanları var.

Milan ise ligde 2. sırada. Takım, 16 maçta 10 galibiyet elde etti. Sadece 1 kez mağlup oldular. 5 beraberlikleri var ve toplamda 35 puan topladılar. Bu durum, Milan'ı güçlü kılıyor.

Maç, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olacak. Yayıncı kanallar arasında Tivibu Spor ve S Sport 2 var. Bu kanallardan maçı izleyebilirsiniz. Cagliari ve Milan, birbirlerine karşı zorlu bir mücadele verecek.

Rayo Vallecano-Getafe

02 Ocak 2026'da saat 23:00'te İspanya La Liga'da bir maç var. Rayo Vallecano, Getafe'yi sahasında ağırlayacak. Rayo Vallecano, 15. sırada yer alıyor. Bu sezon sahasında daha iyi performans sergilemeyi amaçlıyor. Getafe ise 11. sırada bulunuyor. Ancak, zorlu bir karşılaşma için hazırlandıklarını göstermek istiyorlar. Maç, S Sport+, S Sport ve Tivibu Spor3 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı dikkatle takip edecek. Bu maç, her iki takım için de önemli bir fırsat. Herkes bu mücadelede neler olacağını merak ediyor.

Toulouse-Lens

Fransa Ligue 1'de önemli bir karşılaşma var. 02 Ocak 2026 tarihinde Toulouse, Lens ile mücadele edecek. Maç saati 22:45 olarak belirlendi. Toulouse, ligde 8. sırada bulunuyor. Takım, 16 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 23 puan topladılar. Lens ise lider konumda yer alıyor. Takım, 16 maçta 12 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Böylece 37 puana ulaştılar. Bu önemli maç, beIN Sports 4 kanalından izlenebilecek. İzleyiciler, mücadeleyi heyecanla takip edebilir. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, ligin gidişatını etkileme potansiyeline sahip.

Al Najma-Al Khaleej

02 Ocak 2026 tarihinde saat 16:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç olacak. Al Najma ile Al Khaleej takımları karşı karşıya gelecek. Al Najma, lig sıralamasında 18. sırada yer alıyor. Takım, 11 maç oynadı. Bu 11 maçta 0 galibiyet elde etti. 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Yalnızca 1 puan toplayabildi.

Al Khaleej ise 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 11 maça çıktı. 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 5 mağlubiyet ile toplamda 14 puan elde etti. Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi yok. Taraftarlar, heyecanlı bir karşılaşma bekleyebilir. Bu mücadele, her iki takım için de kritik öneme sahip.

Al Ettifaq-Al Okhdood

02 Ocak 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. Saat 17:00'de başlayacak olan maç, Al Ettifaq ile Al Okhdood arasında oynanacak. Al Ettifaq, ligin 8. sırasında yer alıyor. Al Okhdood ise 17. sırada mücadele ediyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir fırsat sunuyor. İki takım, üst sıralara çıkmak için mücadele edecek. Maçın sonucu, sezonun gidişatını etkileyebilir. Bu nedenle her iki takım da kazanmak istiyor. Taraftarlar büyük bir heyecan içinde maçı bekliyor.

Al Ahli SC-Al Nassr

02 Ocak 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Ahli SC ile Al Nassr karşılaşacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. Al Ahli SC, ligde 4. sırada yer alıyor. Al Nassr ise lider konumda. Bu sezon, Al Nassr maçlarını oldukça başarılı bir şekilde sürdürüyor. Mücadele, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilere keyifli anlar sunması bekleniyor.

Gil Vicente-Sporting Lizbon

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Gil Vicente ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Vitoria Guimaraes-Nacional Madeira

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vitoria Guimaraes ile Nacional Madeira takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45

Eibar-Mirandes

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Eibar ile Mirandes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

JS Kabylie-MC Alger

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile MC Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hapoel Ramat Gan-Maccabi Kabilio Jaffa

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Ramat Gan ile Maccabi Kabilio Jaffa takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Hapoel Kfar Saba-Maccabi Petah Tikva

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Kfar Saba ile Maccabi Petah Tikva takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Kafr Qasim-Hapoel Acre

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Kafr Qasim ile Hapoel Acre takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Maccabi Herzeliya-Hapoel Raanana

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Herzeliya ile Hapoel Raanana takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Hapoel Rishon LeZion-Hapoel Afula

02 Ocak Cuma 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Rishon LeZion ile Hapoel Afula takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00